Чт, 25.03.2021
Я вновь могу напомнить - в праздничные дни мы не гостим у своих родных и близких. У нас остаются в силе все ограничения премьер-министр Кришьянис Кариньш
премьер-министр Кришьянис Кариньш
1

Накануне Дня Воли: задержания по всей Беларуси, фейковые призывы "не выходить" и обращение к силовикам

Протесты в Беларуси ФОТО: STRINGER/EPA/Scanpix

Накануне Дня Воли белорусские правозащитники фиксировали задержания, обыски, вызовы на профилактические беседы в милицию и другие формы давления на людей минимум в 12 городах. 

Активных белорусов задерживали или вручали предупреждение об ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях. Так, могилевчане, которых задерживали осенью-зимой 2020 года за участие в протестах, получили от милиции повестки - их неожиданно вызвали 25 марта в милицию в качестве свидетелей.

Пользователям Telegram приходили странные уведомления от имени портала TUT. BY и телеканала "Белсат" с просьбой не выходить на День Воли. О том, что не имеет никакого отношения к спаму, призывающему не выходить 25-го, заявляла и "Наша Нива".

Кроме того, бывший сотрудник спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси Игорь Макар разместил видеообращение к главе КГБ Беларуси Ивану Тертелю со словами "Прошу вас, не делайте провокаций на 25 марта". Он заявил, что готовятся провокации с человеческими жертвами. 

НАВЕРХ
Back