Накануне Дня Воли: задержания по всей Беларуси, фейковые призывы "не выходить" и обращение к силовикам

Активных белорусов задерживали или вручали предупреждение об ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях. Так, могилевчане, которых задерживали осенью-зимой 2020 года за участие в протестах, получили от милиции повестки - их неожиданно вызвали 25 марта в милицию в качестве свидетелей.

Пользователям Telegram приходили странные уведомления от имени портала TUT. BY и телеканала "Белсат" с просьбой не выходить на День Воли. О том, что не имеет никакого отношения к спаму, призывающему не выходить 25-го, заявляла и "Наша Нива".