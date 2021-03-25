В Екабпилсе и на следующей неделе не возобновятся очные занятия

На заседании самоуправления глава департамента образования Юрис Лицис подчеркнул, что сложилась непростая ситуация, потому что Центр профилактики и контроля заболеваний включил Екабпилс в список эпидемиологически безопасных самоуправлений, однако в соседних краях очное обучение запрещено. Лицис предложил вернуться к этому вопросу после Пасхи.

Часть депутатов высказали беспокойство психоэмоциональным состоянием детей, которые уже долгое время учатся удаленно. Однако большая часть депутатов все же выступила против возобновления очного обучения на следующей неделе, поскольку уже сегодня ситуация с распространением "Covid-19" в городе хуже, чем в среду.