Чт, 25.03.2021
Вчера у Алексея начала отниматься нога. До этого долго болела спина. В пятницу его осмотрел местный невролог, в понедельник дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального
Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального

В Екабпилсе и на следующей неделе не возобновятся очные занятия

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Несмотря на то, что Екабпилс включен в список наиболее безопасных с эпидемиологической точки зрения самоуправлений, там и на следующей неделе не будет возобновлено очное обучение в 1-4-х классах, постановила городская дума.

На заседании самоуправления глава департамента образования Юрис Лицис подчеркнул, что сложилась непростая ситуация, потому что Центр профилактики и контроля заболеваний включил Екабпилс в список эпидемиологически безопасных самоуправлений, однако в соседних краях очное обучение запрещено. Лицис предложил вернуться к этому вопросу после Пасхи.

Часть депутатов высказали беспокойство психоэмоциональным состоянием детей, которые уже долгое время учатся удаленно. Однако большая часть депутатов все же выступила против возобновления очного обучения на следующей неделе, поскольку уже сегодня ситуация с распространением "Covid-19" в городе хуже, чем в среду.

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