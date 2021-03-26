Смерть 36-летней пациентки: близкие подозревают врачебную ошибку, больница начала расследование

Во вторник днем, 16 марта, Карина почувствовала боли в животе. "К вечеру боль стала усиливаться, других симптомов не было. Решили, что тянуть нечего, надо обращаться в ЭМО, - рассказывает Кристина, сестра Карины. - Я предложила вызвать такси, но она сказала, что в состоянии и сама доехать".

Карина отправилась в ЭМО Ляэне-Таллиннской центральной больницы. "Считается, что в этом ЭМО очереди меньше, - объясняет Кристина, почему сестра не поехала в ближайшую к дому больницу. - Мы думали, что она отравилась, поэтому ее быстро проверят и она вернется домой".

Три операции и кома

Карина приехала в отделение экстренной медицинской помощи около десяти часов вечера. С этого момента и приблизительно до 00:20 сестры находились на связи. "Она рассказала, что у нее взяли общий анализ и пробу на коронавирус. Как только узнали, что у нее Covid, ее отправили в отдельную палату, - говорит Кристина. - Она очень хотела в туалет, но ее не выпускали, а потом дали для этих целей специальный стул".

У Карины был диагностирован гнойный аппендицит, и в ночь на 17 марта ей была сделана операция. "Я написала ей часов в семь утра, но она не ответила. Я начала беспокоиться и позвонила в регистратуру больницы. Потом меня перекидывали с одного номера на другой, и в итоге я связалась с хирургом, который ее оперировал, - продолжает Кристина. - Хирург мне сказал, что ситуация критическая, была большая потеря крови".

По словам Кристины, врач во время разговора довольно агрессивно подчеркивал, что у Карины Covid-19, а семья недооценивает опасность этого заболевания.

"Не знаю, с чего он вдруг взял, что мы недооцениваем это заболевание, никаких поводов для этого у врача не было", - говорит она, добавляя, что хирург сразу перешел в нападение и делал акцент на коронавирусе, хотя ее больше волновало состояние сестры и причины этого состояния.

Затем Кристина обратилась к дежурному врачу отделения, в котором на тот момент находилась Карина. "Эта врач уже более подробно рассказала о состоянии сестры, что уже было две операции, открылось кровотечение, но источник неизвестен, - рассказывает Кристина. - Она также сказала, что ситуация критическая, и посоветовала быстрее приехать, иначе можем не успеть попрощаться".

Позднее, со слов врачей, родственники узнали, что после первой операции Карину отправили в Covid-отделение. "Там ей стало плохо, ей поставили капельницу. Видимо, они подумали, что ей просто плохо после операции, но на тот момент у нее уже открылось кровотечение, этот момент медработники упустили, - заявляет Кристина. - Через какое-то время ее обнаружили уже в состоянии клинической смерти. Где был медперсонал? Почему этот момент проглядели? Она же жаловалась на плохое самочувствие".