Пт, 26.03.2021
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Смерть 36-летней пациентки: близкие подозревают врачебную ошибку, больница начала расследование

Карина сама приехала в больницу, до операции она поддерживала связь с родными и даже прислала им фото. ФОТО: Erakogu

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице в субботу, 20 марта, после операции по удалению аппендикса скончалась 36-летняя Карина (фамилия редакции известна). Родственники считают, что речь идет о врачебной ошибке. Больница расследует этот случай, пишет Rus.Postimees.

Во вторник днем, 16 марта, Карина почувствовала боли в животе. "К вечеру боль стала усиливаться, других симптомов не было. Решили, что тянуть нечего, надо обращаться в ЭМО, - рассказывает Кристина, сестра Карины. - Я предложила вызвать такси, но она сказала, что в состоянии и сама доехать".

Карина отправилась в ЭМО Ляэне-Таллиннской центральной больницы. "Считается, что в этом ЭМО очереди меньше, - объясняет Кристина, почему сестра не поехала в ближайшую к дому больницу. - Мы думали, что она отравилась, поэтому ее быстро проверят и она вернется домой".

Три операции и кома

Карина приехала в отделение экстренной медицинской помощи около десяти часов вечера. С этого момента и приблизительно до 00:20 сестры находились на связи. "Она рассказала, что у нее взяли общий анализ и пробу на коронавирус. Как только узнали, что у нее Covid, ее отправили в отдельную палату, - говорит Кристина. - Она очень хотела в туалет, но ее не выпускали, а потом дали для этих целей специальный стул".

У Карины был диагностирован гнойный аппендицит, и в ночь на 17 марта ей была сделана операция. "Я написала ей часов в семь утра, но она не ответила. Я начала беспокоиться и позвонила в регистратуру больницы. Потом меня перекидывали с одного номера на другой, и в итоге я связалась с хирургом, который ее оперировал, - продолжает Кристина. - Хирург мне сказал, что ситуация критическая, была большая потеря крови".

По словам Кристины, врач во время разговора довольно агрессивно подчеркивал, что у Карины Covid-19, а семья недооценивает опасность этого заболевания.

"Не знаю, с чего он вдруг взял, что мы недооцениваем это заболевание, никаких поводов для этого у врача не было", - говорит она, добавляя, что хирург сразу перешел в нападение и делал акцент на коронавирусе, хотя ее больше волновало состояние сестры и причины этого состояния. 

Затем Кристина обратилась к дежурному врачу отделения, в котором на тот момент находилась Карина. "Эта врач уже более подробно рассказала о состоянии сестры, что уже было две операции, открылось кровотечение, но источник неизвестен, - рассказывает Кристина. - Она также сказала, что ситуация критическая, и посоветовала быстрее приехать, иначе можем не успеть попрощаться".

Позднее, со слов врачей, родственники узнали, что после первой операции Карину отправили в Covid-отделение. "Там ей стало плохо, ей поставили капельницу. Видимо, они подумали, что ей просто плохо после операции, но на тот момент у нее уже открылось кровотечение, этот момент медработники упустили, - заявляет Кристина. - Через какое-то время ее обнаружили уже в состоянии клинической смерти. Где был медперсонал? Почему этот момент проглядели? Она же жаловалась на плохое самочувствие".

По словам Кристины, ее сестру реанимировали около 40 минут, после чего сердце все-таки удалось завести. 18 марта прошла третья операция, после чего семье сообщили, что источник кровотечения был обнаружен.

Врачебная ошибка?

По словам друга семьи Павла, в субботу, 20 марта, он созвонился с дежурным врачом и ему сразу сказали, что шансов нет. "Мы стали хвататься за все возможные варианты, пытались связаться с другими больницами, чтобы перевести ее туда, - говорит Павел. - В других больницах уже знали об этой истории, нам стало известно, что проводился консилиум. Но все врачи в один голос сказали, что, даже если ее переводить в PERH (Северо-Эстонская региональная больница. - Прим. ред.), она может умереть в реанимобиле, шансов уже нет".

20 марта они узнали о смерти Карины. По словам Павла, они затребовали в больнице эпикриз, но даже через несколько дней документы им получить не удалось, пришлось привлекать знакомого юриста. "Сначала нам нужно было хотя бы свидетельство о смерти, поскольку надо было заниматься похоронами", - отметил Павел.

В итоге эпикриз удалось получить только вчера, 23 марта. "В заключении о смерти говорится, что это был аппендицит и плохая свертываемость крови", - говорит Павел.

Но близкие Карины считают, что речь все-таки идет о врачебной ошибке. "Мы пока не хотим называть имя этого хирурга, но нам известно, что этот человек уже был связан с врачебными ошибками. Мы хотим, чтобы это дело расследовали и виновные были наказаны, чтобы подобная трагедия не повторилась в другой семье", - подчеркнул Павел.

Также близкие считают, что, поскольку Карина после операции была отправлена именно в Covid-отделение, медперсонал проглядел критическое состояние пациентки. "В больнице нам сказали, что, поскольку из-за коронавируса не хватает персонала, в Сovid-отделении могли оказаться не совсем специализированные медики (из-за нехватки персонала в коронаотделения привлекают специалистов из других отделений больницы. - Прим. ред.), - говорит Кристина. - Но тогда надо наладить систему, чтобы люди не страдали. Нормально ли это, когда от обычного аппендицита гибнут молодые люди? Теперь семилетний ребенок остался без матери".

Больница расследует этот случай

Председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов выразил соболезнования членам семьи и близким пациентки. "Этот случай стал серьезным шоком и для персонала больницы. Мы заверяем, что сделаем все возможное, чтобы выяснить точные обстоятельства смерти пациентки, - заявил он. - Это чрезвычайно важно для того, чтобы дать ответы на все вопросы близких пациентки, а также для выявления слабых мест, которые привели к этому трагическому событию и которые нам необходимо изменить в нашей работе, чтобы предотвратить повторение таких случаев".

По словам Попова, всем хорошо известно, что в больницах сейчас необычная ситуация, что врачи работают на пределе своих возможностей. "Из-за ряда реорганизаций и истощения медицинского персонала в Covid-период работа больницы серьезно нарушена. Вызывает беспокойство интенсивность работы медперсонала, и мы искали способы, как минимизировать риски в кризисной ситуации. В связи с этим мы недавно создали в больнице комитет по безопасности пациентов, который работает над тем, чтобы жизнь и здоровье пациентов в больнице были защищены, если они доверяют себя нам. Комитет также привлечен к разрешению этого инцидента", - говорит он.

"Мы понимаем, как тяжело сейчас близким покойной. Мы выражаем им наши глубочайшие соболезнования. Мы делаем все возможное, чтобы близкие получили ответы на все их вопросы", - заключил доктор Попов.

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