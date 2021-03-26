RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре . Сегодня наш гость - Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог". Претерпела ли фиаско "белорусская весна"? Куда ведет белорусов оппозиция? Кто сядет на трон после А. Г. Лукашенко?

Вольному воля

Последние несколько недель в Беларуси прошли в тревожном ожидании Дня Воли – 25 марта – знаковой даты для белорусов, одержимых вопросом свободы и независимости . В этот день, в 1918 году, было провозглашено национальное государство белорусов - Белорусская Народная Республика, с бело-красно-белой атрибутикой, государственным белорусским языком и полным суверенитетом. Правда, просуществовало оно недолго, но тем не менее на века вдохновило борцов за свободу.

При советской власти праздновать подобные праздники и даже упоминать о них было весьма чревато. После развала СССР, первое время, День Воли отмечали вполне себе на государственном уровне и достаточно масштабно, однако после прихода к власти Лукашенко, праздник вновь попал в опалу. В этот день, традиционно, проходят митинги, марши и различные мероприятия, которые устраивает оппозиция. И, зачастую, празднование сопровождается жесткой конфронтацией с властями: с участием ОМОНа, спецсредств и переполненными автозаками.

В этом году дате уделялось особое внимание, ибо протестные настроения не утихают уже с августа прошлого года и хотя, из-за беспрецедентных репрессий со стороны властей, уличные акции сдулись, недовольство людей растет.

Ожидалось, что 25 марта будет дан старт новой волне народного гнева: что породит "горячую весну" . Так что неудивительно, что власти весь последний месяц бряцали оружием, ужесточали законы против экстремистов и врагов народа, пугали обывателей громкими заявлениями силовиков и недвусмысленно обещали смутьянам страшные кары.

Однако, невзирая на явную нелояльность власть имущих к гласу народа, оппозиция все-таки попыталась организовать массовки: в начале марта движение "За свободу", общественная организация БНФ "Адраджэнне" и Белорусская социал-демократическая партия подали в Мингорисполком заявку на проведение шествия, митинга и концерта, - сообщает Deutsche Welle.

Но, как и следовало ожидать, власти этому процессу ход не дали. Уже на стадии согласования с рядом госструктур (скорая, милиция, коммунальные службы), организаторы получили отлуп. Далее последовал отрицательный ответ МВД, ссылавшегося на экстремистские призывы в телеграм-каналах, а также на то, что вообще-то и пандемия коронавируса в разгаре. А 23 марта заявители были официально проинформированы минскими градоначальниками об окончательном отказе.

Гудели и запускали фейерверки

Чтобы народное гуляние с политическим подтекстом не перешло из виртуала на улицы, а ночью город спал спокойно, власти приняли все превентивные меры . С самого утра к центру Минска стянули спецтехнику, а количество силовиков на улицах города зашкаливало, пишут Naviny.by. Очевидцы сообщают и о движении военной бронетехники, которая замечена в окрестностях столицы.

Параллельно, спозаранку, начали проводить превентивные задержания, обыски и профилактические беседы. Как пишет Naviny.by, под раздачу в основном попали участники прошлогодних акций протеста, студенты, диссиденты, некоторые журналисты и т.п. Но позже милиция занялась и непосредственными участниками праздника. Ближе к полуночи четверга представители МВД сообщили, что задержаны более двухсот человек.

Милиции предстоит работать в усиленном режиме еще как минимум три дня и три ночи . 25 марта, до полуночи, обошлось без серьезных инцидентов и массовых стычек. Акции в основном были точечными. На улицах города, в самых неожиданных местах, появлялись флаги свободной Беларуси, гербы, портреты оппозиционных лидеров. Водители гудели в знак поддержки протестного движения – за что некоторые были задержаны сотрудниками ГАИ. А вечером белорусские города озарились фейерверками, запущенными любителями "партизанских акциях".

Однако в телеграм-каналах, по неофициальным данным, продолжаются призывы выходить на улицы, так что не исключено, что к субботе ситуация обострится. Хотя МВД заверяет об обратном.

Как сообщает БЕЛТА, со ссылкой на официального представителя МВД Ольгу Чемоданову, анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись: "В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно, это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой."

Европа нам поможет

Тем временем Светлана Тихановская начала день с поздравления белорусского народа с Днем независимости, и заявления, что сейчас начинается летопись новой Беларуси. "Я поздравляю нас с тем, что у нас появились единство, солидарность и воля. И с тем, что всего за неделю мы собрали почти 750 тысяч голосов на платформе "Голос" — за мир, за переговоры, за свободное будущее нашей родной страны". И выразила надежду, что следующее 25 марта белорусы встретят уже в другой стране – где чтут законы, права человека и уважают свой народ.

А в продолжение банкета, лидер оппозиции очно встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Дата была выбрана не случайно – таким образом глава страны подчеркнул, что литовцы солидарны с братским белорусским народом и поддерживают его на пути к демократии.

Г. Науседа заверил лидера оппозиции, что Литва, вместе с другими государствами Европейского союза, будет добиваться, чтобы в Беларуси прекратились репрессии, были освобождены политзаключенные и проведены демократические выборы.

Глава же делегации ЕС в Беларуси Дирк Шубель на днях заявил, что следствием этого диалога должны стать свободные демократические выборы, причем – уже в этом году. И американские коллеги с ним полностью солидарны.

Репрессии взяли на карандаш

А чтобы после того, как в Беларуси воцарят свобода, равенство и братство, ни одно из преступлений недемократичного режима не осталось безнаказанным, США, Канада и 17 европейских стран во главе с Германией запустили механизм для сбора доказательств нарушений прав человека в Беларуси, - сообщает Deutsche Welle.

"Пытки, насилие и репрессии - самые серьезные нарушения прав человека - не должны оставаться без последствий. Тем более, если они совершаются в центре Европы. Так или иначе, мы не закрываем глаза на эту несправедливость. Поэтому мы совместно с Данией, Великобританией и другими государствами запустили "International Accountability Platform for Belarus" ("Международную платформу для Беларуси по привлечению виновных к ответственности"), - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас.

Под ее эгидой, независимые правозащитники будут скрупулезно собирать, обрабатывать, проверять и хранить все доказательства нарушений прав человека, включая пытки, которые произошли в преддверии прошлогодних президентских выборов и в последующий период. Все это послужит веской базой для последующих судебных разбирательств и расследований.

Трансфер власти

Хотя в последнюю неделю все основное внимание общественности было приковано к грядущим событиям 25-27 марта, не осталось без внимания и высказывание президента Александра Григорьевича Лукашенко в контексте его визита на один из молочных комбинатов, о возможной смене власти и его правопреемниках. Он сообщил, что его сыновья на высшую должность не претендуют.

И добавил, что в стране есть немало толковых и грамотных кандидатов, которые годятся на эту почетную роль.

При этом указал на стоящих рядом с ним товарищей: генерала Юрия Караева и председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника. Что тоже послужило горячей темой для обсуждения в СМИ.

Евгений Прейгерман ФОТО: Пресс-фото

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог"

Об инициативах Тихановской

Действия команды Тихановской за последние 3-4 месяца, в том числе и инициированное ей голосование, с аналитической точки зрения вызывают недоумение. Потому что единственное, что покажет голосование на онлайн- платформе "Голос", если не будет никаких накруток, что протестные настроения снизились и поддержка у Тихановской меньше, чем была в августе 2020 года.

Так что это с логической и аналитической точки зрения какое-то безумное и провальное решение.

Но даже если бы вдруг 3,5 млн человек высказались за переговоры, совершенно непонятно, как эту процедуру можно было бы реализовать. Потому что если даже в августе Лукашенко был не настроен идти на какие-то переговоры с оппонентами, когда обстоятельства для него складывались гораздо тяжелее, так почему он пойдет на них сейчас?

У стран же Запада, к которым апеллирует команда Тихановской, нет никаких рычагов для того, чтобы принудить Лукашенко к переговорам, по крайней мере до той поры, пока Россия занимает такую позицию, как сейчас. Более того – все те события, которые произошли в самой России за последние полтора месяца, подтолкнули ее к еще более жесткой антизападной позиции, тем более, что все происходит на фоне углубления кризиса в отношениях с США и Европейским союзом. Так что всерьез комментировать все эти инициативы Тихановской сложно.

О Дне Воли

Что касается внутренних событий, то, конечно, все с напряженностью ждали 25 марта. Потому что ключевой аргумент оппозиции был: "Зима ваша - весна наша". Мол, станет теплее и люди выйдут на улицы. В телеграм-каналах упоминались два дня – четверг и суббота.

Речь шла о каких-то локальных акциях в четверг, а на субботу планировали объявить общий сбор. Но то, что я видел к вечеру четверга – это какие-то дворовые марши, точечные акции.

Власть подошла к этой дате с подчеркнутой готовностью жесточайше на все отвечать, нагнетая страх в обществе. У Минска во второй половине четверга был вид города, где проходит спецоперация: вокруг основных площадей огромное количество силовиков, техники, в том числе военные в полной амуниции. Власть все более и более жестко на все реагирует. Плюс мы видим многочисленные превентивные задержания по всей стране в последние дни. Причем в центре иногда задерживали людей, не особо пытаясь выяснить, это протестующий или просто прохожий.

Особенность Дня воли, начиная с 91 года в том, что это был, скорее не праздник, а день массовых манифестаций. Иногда достаточно жестких, например, как в 2017 году. Но, к слову, последние годы наметились достаточно здоровые тенденции со стороны властей: они, хоть и переступая через себя и скрепя зубами, стали разрешать праздничные мероприятия.

Например, в 2018 году был проведен многотысячный концерт в центре Минска. И люди начали воспринимать этот день именно, как праздник.

Власть наконец-то поняла, что ей выгоднее уйти от этого раскалывающего общество фактора и попытаться на нем играть. Но, к сожалению, события прошлого года все вернули на круги своя. Так что стороны готовились к нему соответствующее.

О санкциях

Можно ожидать, что в ближайшее время будет принят 4-ый пакет санкций Европейского союза. Однако параллельно растет и осознание того, что имеющиеся санкции ни к какому результату не приводят. Но на фоне всех тех ужасов, что были – избиениях арестованных, репрессиях против журналистов и т.п., было бы странно, если бы Европейский союз не отреагировал. Кроме санкций у них других инструментов воздействия нет. Но все больше возникает понимание, что новые санкции не ведут к улучшению ситуации и снижению репрессий: наоборот, власть старается продемонстрировать тем, кто их вводит, что это только повышает градус напряженности. И конечно же, санкции не способствуют побуждению Лукашенко к переговорам с оппозицией – наоборот, отдаляют такую возможность: на сегодняшний день это вообще не реалистично.

О трансфере власти

Комментируя высказывания Лукашенко о его преемниках и упоминание Юрия Караева и Владимира Караника, отмечу, что СМИ не совсем верно его интерпретировали. Он имел в виду, что в любом случае после него место займет кто-то из надежных людей, государственников, долгое время работающих на благо страны. То есть он просто противопоставлял их оппозиции – "протестунам", как Лукашенко их называет. Понятно, что это будет не Караник, ни тем более Караев, который по Конституции вообще не может баллотироваться на этот пост.

Пока это все теории. Политическая система сейчас такова, что ее надо очень сильно перелопатить и трансформировать, чтобы произошел какой-то полноценный трансфер власти. Сейчас все выглядит так, что Лукашенко осознает необходимость каких-то трансформаций из-за того, что он увидел беспрецедентные протесты в прошлом году, но пока не чувствуется, что он понял, как это должно выглядеть в долгосрочной перспективе. Он реагирует ситуативно, это пока тактические действия. Так что о реальных преемниках говорить рано.

О новой Конституции

Очевидно, что какие-то изменения будут – к 1 августу комиссия, работающая над проектом, должна представить какие-то наработки. Изначально рассматривались некоторые радикальные шаги – например, придать конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. И пока эта идея остается в повестке дня. Однако надо понимать, что сейчас власть находится в ситуации тактического реагирования и они будут действовать и адаптироваться в зависимости от дальнейшего хода событий.

Во время Всебелорусского народного собрания Лукашенко высказал одну важную вещь: он понимает, что он должен будет уйти когда-то, но у него есть два важных условия для того, чтобы он ушел раньше.

Первое – должны прекратиться протесты. А второе касается непосредственно конституционных изменений.

Он сказал, что его сторонники, то есть госаппарат, должны иметь гарантии безопасности. И в его понимании, гарантии безопасности, это не приезд какого-то посредника-миротворца в лице ОБСЕ – то, о чем мечтает оппозиция. Он в это вообще никогда не верил. И тем более не верит после украинских событий, когда тоже приезжали посредники, а потом Янукович вынужден был бежать и никто из посредников ему никакой помощи не оказал. Лукашенко усвоил этот урок очень хорошо.

В его понимании гарантии – это когда в Конституционной системе все построено так, чтобы не позволить оппонентом совершать какие-то действия, которые не приемлемы для него и его сторонников. Проще говоря – минимизировать возможности, чтобы его сегодняшние оппоненты пришли к власти и доминировали на политической арене. Так что, скорее всего, все изменения Конституции, которые будут предложены, не удовлетворят оппозицию. Речь идет не о поиске компромиссного варианта, а наоборот.

О патовой ситуации

В целом же, оценивая ситуацию в Беларуси, могу сказать, что она патовая.

Оппозиция не может ни коем образом сместить власть и власть продолжает контролировать страну, но в то же время у очень значительной части населения антиправительственные взгляды.

То есть власть контролирует физическое пространство, но протестные настроения очень распространены в обществе. Реальной угрозы власти они не несут, но в то же время власть понимает, что если она будет закрывать на них глаза, ситуация может масштабироваться, как было прошлым летом. Кроме того, для авторитарной власти даже чисто символическое проявление недовольства создает дискомфорт. А это значит, что страна, к сожалению, будет жить в напряжении, а власти чувствовать себя, как на фронте.