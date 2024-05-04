Видео В Резекне с размахом прошел военный парад

Праздничная программа началась в 9:00 с богослужения в римско-католическом соборе Святейшего сердца Иисуса в Резекне, а в 11:00 у памятника "Едины для Латвии" прошел военный парад.

После парада, с 12 до 16 часов, на парковке у Дома культуры можно было увидеть экспозиции подразделений Национальных вооруженных сил и Министерства внутренних дел, а на стадионе Резекненской средней школы № 2 до 16 часов - информационные стенды подразделений Национальных вооруженных сил и Министерства внутренних дел и показательные выступления кинологических подразделений Государственной пограничной службы.

В течение дня различные праздничные мероприятия проходят в Фестивальном парке, на стоянке возле Резекненского дома культуры и на футбольном поле Резекненского олимпийского центра.

Уже традиционно 4 мая НВС проводят военный парад в одном из исторических краев Латвии. В прошлом году парад состоялся в Алуксне, а в этом году это праздничное мероприятие приняло Резекне.

В следующем году региональный военный парад пройдет в Талси.

Чтобы познакомить с НВС и тех жителей, которые не имеют возможности посетить традиционный праздничный парад 18 ноября в Риге, в 2012 году Минобороны положило начало новой традиции - проводить военный парад 4 мая в одном из краев Латвии, и впервые он состоялся в 2012 году в Резекне. С 2013 года парад проходит под девизом "4 мая - праздник свободы".

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