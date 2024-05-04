В Белгороде прогремел сильный взрыв. Власти сообщили о пяти пострадавших

Причину взрыва Гладков не назвал.

There was an explosion in the Russian Belgorod region



Local Telegram channels suggest, one of the bombs, which was flying to Kharkiv region of Ukraine, fell near Belgorod.



Russian authorities have not commented on the rumors. pic.twitter.com/ywPVqUyp1q — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2024

По его словам, пострадали пять человек - три женщины и двое мужчин. Пострадавшие с различными травмами, в том числе черепно-мозговыми и осколочными ранениями, были доставлены в городскую больницу.

Повреждения выявлены в 30 частных домах, кроме того, пострадали 10 автомобилей, сообщил Гладков.

Прокремлевский Telegram-канал Baza ранее сообщил о "прилете" в Белгородской области.

В свою очередь местный Telegram-канал "Пепел" выступил с предположением, что на один из домов могла упасть российская авиабомба. Власти Белгорода перед взрывом не объявляли ракетную опасность.

В то же время в момент взрыва российская авиация наносила удары по Харьковской области.

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