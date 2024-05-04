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В Белгороде прогремел сильный взрыв. Власти сообщили о пяти пострадавших

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Anton Gerahschenko/"X"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что днем 4 мая в Белгороде прогремел взрыв, сообщает "Медуза".

Причину взрыва Гладков не назвал.

По его словам, пострадали пять человек - три женщины и двое мужчин. Пострадавшие с различными травмами, в том числе черепно-мозговыми и осколочными ранениями, были доставлены в городскую больницу.

Повреждения выявлены в 30 частных домах, кроме того, пострадали 10 автомобилей, сообщил Гладков.

Прокремлевский Telegram-канал Baza ранее сообщил о "прилете" в Белгородской области.

В свою очередь местный Telegram-канал "Пепел" выступил с предположением, что на один из домов могла упасть российская авиабомба. Власти Белгорода перед взрывом не объявляли ракетную опасность.

В то же время в момент взрыва российская авиация наносила удары по Харьковской области.

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