"Пусть гордости будет больше, чем скромности": Ринкевич поздравил латвийцев с 4 мая

В обращении к латвийцам по случаю праздника Ринкевич отметил, что за 34 года с момента восстановления независимости Латвии выросло новое поколение, которое знает об авторитаризме только из учебников истории, которое воспринимает свободу и демократию как должное и не боится высказывать свое мнение.

"Хотя свобода может казаться само собой разумеющейся, это не так. И история нашей страны это доказывает", - напомнил президент. Он подчеркнул, что свобода - это вступление Латвии в Европейский союз и НАТО 20 лет назад, твердая поддержка стран Балтии Украине, возможность собираться и критиковать, когда что-то идет не так, и в то же время это ответственность защищать свой дом и возможности латвийских детей жить в своей стране.

"Нас это заботит. Поэтому мы работаем. И именно по этой причине мы также празднуем. Если независимая Латвия важна для нас, то мы должны позволить себе радоваться. Поэтому сегодня, 4 мая, приглашаю всех патриотов в Латвии и за ее пределами отпраздновать годовщину восстановления независимости. В свободной, независимой и демократической Латвии каждый из нас может делать свободный выбор, каждый может жить и праздновать так, как хочет, и это очень большая ценность", - сказал президент в праздничном обращении.

Он поблагодарил депутатов Верховного совета, которые проголосовали за восстановление независимости Латвии 4 мая 1990 года, а также пожелал каждому патриоту Латвии сегодня не только радоваться самому, но создавать радость для тех, кто по каким-либо причинам не в состоянии найти ее самостоятельно. Президент призвал радоваться за свой страну и ее народ, чтобы смеха было больше, чем слез, а приятного волнения - больше, чем забот.

"И особенно сегодня - пусть гордости будет больше, чем скромности! Гордости за наш красно-бело-красный флаг, нашу страну и людей Латвии", - призвал президент, пожелав Латвии долгого века.

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