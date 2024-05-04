Российская армия наступает. Но меняет ли это ход войны в Украине?

Возможности Украины по обстрелу удаленных целей гораздо меньше российских, однако Киев вкладывает большие средства в разработку и производство дронов.

Американская газета Wall Street Journal опубликовала 29 апреля репортаж о том, как в Украине налаживается производство дронов для ударов по территории России.

Этим занимается много украинских стартапов. В одной из компаний журналистам сказали, что к середине года Украина намерена довести объемы производств до 500 аппаратов в месяц. Эти цифры сложно проверить, но массированность сейчас — главный козырь Украины в такой войне.

Неназванный сотрудник украинской разведки сказал WSJ, что только около 20% дронов достигают цели — главным образом из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы. Если такая пропорция сохранится, то это может стать для Москвы большой проблемой.

Украинское руководство утверждает, что растет не только количество, но и качество БПЛА, и что у них уже есть беспилотники с дальностью в тысячу километров. Украинцы совершенствуют системы наведения, пытаясь избежать зависимости от сигнала навигационных спутников, который можно легко подавить.

И Россия, и Украина совершенствуют тактику таких ударов, добиваясь большей эффективности и, соответственно, стараясь ослабить противостоящее государство — ведь именно это и есть суть той самой войны на истощение, которая продолжается.

Если говорить о прямом эффекте таких ударов — то есть о том, как ракеты и дроны истощают инфраструктуру, физически уничтожая ее, то сейчас Россия сильно опережает Украину.

Однако украинцы уже не раз демонстрировали способность планировать и воплощать серии ударов, объединенные общим замыслом. Это проявлялось и в ходе налетов беспилотников, и на фронте.

Правда, никаких признаков того, что Киев готовит подобную операцию, нет. Но для Украины задача в 2024 году, как ее видят и понимают комментаторы, — продержаться и выстоять.