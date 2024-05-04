Сегодня в Риге общественный транспорт будет бесплатным

4, 5 и 6 мая общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней.

В майские выходные, с 4 по 6 мая, будут изменения в работе центров обслуживания клиентов и автостоянок. Платными автостоянками самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, 4 и 6 мая можно пользоваться бесплатно, кроме подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5а.

Центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme 4, 5 и 6 мая будут закрыты.

Как сообщалось, 4 мая отмечается 34-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике.

Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.

В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.

Сегодня по всей Латвии пройдут праздничные мероприятия в честь годовщины восстановления независимости государства.

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