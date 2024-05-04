В Германии двух бизнесменов судят за обход санкций против РФ

В пятницу, 3 мая, в Штутгарте начался суд над двумя гражданами Германии и России, обвиняемыми в незаконных поставках в Россию электронных компонентов для производства военных беспилотников.
Прокурор на суде заявил, что беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", в производстве которых косвенно участвовали обвиняемые, имеют чрезвычайно важное значение в войне России против Украины.
Один из обвиняемых - 59-летний бизнесмен из федеральной земли Саар. Его обвиняют в нарушении санкций Европейского Союза в 54 случаях.
Бизнесмен, находящийся под стражей с марта прошлого года, ввел в заблуждение своих поставщиков в США, заявив, что электронные компоненты, включая передатчики и чипы, на общую сумму 875 000 евро останутся в Германии. Но на самом деле он поставлял детали подставным компаниям в Казахстане, Кыргызстане, Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, откуда они отправлялись российским военным поставщикам.
Обвиняемый переупаковал детали, чтобы скрыть тот факт, что они подпадают под санкции, и не задекларировал товары в Федеральном управлении экономики и экспортного контроля Германии.
Партнерша мужчины, 53-летняя предпринимательница из Баден-Вюртемберга, обвиняется в оказании ему помощи по 14 делам. Она заявила американским поставщикам, что детали предназначались для ее компании, и предоставила фальшивые документы. Первоначально она также была задержана, но освобождена в прошлом году, сообщали ранее федеральные прокуроры.
Обвиняемый бизнесмен в первый день суда не стал комментировать обвинения. Однако в письменном заявлении заявил, что выступает против войны и не поддерживает ни одну из сторон. Его адвокат заявил, что клиент ответит на обвинения в письменной форме на следующем судебном заседании. Его партнер планирует сделать то же самое.
Это не первый судебный процесс в Германии по поводу обхода санкций, введенных против России. В Штутгарте идет еще один суд над человеком, подозреваемым в поставке станков российским производителям оружия. Окружной суд Кельна также недавно вынес условный приговор автодилеру, который продавал в Россию автомобили класса люкс, несмотря на санкции.
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