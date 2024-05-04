В Германии двух бизнесменов судят за обход санкций против РФ

Прокурор на суде заявил, что беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", в производстве которых косвенно участвовали обвиняемые, имеют чрезвычайно важное значение в войне России против Украины.

Один из обвиняемых - 59-летний бизнесмен из федеральной земли Саар. Его обвиняют в нарушении санкций Европейского Союза в 54 случаях.

Бизнесмен, находящийся под стражей с марта прошлого года, ввел в заблуждение своих поставщиков в США, заявив, что электронные компоненты, включая передатчики и чипы, на общую сумму 875 000 евро останутся в Германии. Но на самом деле он поставлял детали подставным компаниям в Казахстане, Кыргызстане, Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, откуда они отправлялись российским военным поставщикам.

Обвиняемый переупаковал детали, чтобы скрыть тот факт, что они подпадают под санкции, и не задекларировал товары в Федеральном управлении экономики и экспортного контроля Германии.