В новом выпуске эстонской передачи Kuuuurija авторы поговорили с учителем Тынисом Оху, которого едва не записали в извращенцы, сообщает Rus.Postimees.
Для абонентов
"Сказали, что я кого-то лапал": эстонский учитель, которого обвинили в домогательствах, годами бился за репутацию
Тынис Оху - бывший учитель английского языка в Тюриской основной школе, у которого за плечами сложный судебный процесс. Его обвиняли в домогательствах к ученице, и это активно освещали местные СМИ. "Процесс завершен. Но не сведены мои счеты с государством", - заявляет он.
Все началось в ноябре 2021 года. К тому моменту Оху проработал учителем почти 20 лет, и тот его рабочий день начинался совершенно обычно. С одной лишь разницей: его пригласили в кабинет директрисы, которая поинтересовалась, почему учитель ставит низкие оценки ребенку очень авторитетных родителей.