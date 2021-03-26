Пропавшую женщину спустя три недели нашли живой в канализационном колодце

Женщину обнаружил прохожий, который услышал доносившиеся из канализационного колодца просьбы о помощи и вызвал спасательные службы. Приехали пожарные, которые по лестнице вытащили обнаженную жертву из колодца глубиной 2,5 метра.

Дэни Мошелл, пресс-секретарь пожарной службы Делрей-Бич, сообщила местному телевидению, что найденная женщина, объявленная пропавшей без вести 3 марта, была настолько истощена, что не могла стоять на ногах.

"Она была голая и очень грязная, с небольшими травмами", - сказала Мошелл, добавив, что до сих пор неясно, как женщина могла попасть в канализацию.

На данный момент неизвестно, сколько времени найденная женщина провела в этом месте - ее доставили в больницу, где врачи следят за ее состоянием.

"Ей очень повезло - неизвестно, как долго она выдержала бы пребывание в колодце", - сказала пресс-секретарь пожарной службы Делрей-Бич, добавив, что находиться в таком месте не только неприятно и антисанитарно, но и опасно.

Хотя обстоятельства исчезновения до сих пор до конца не выяснены, в местной полиции считают, что произошедшее не имеет отношения к преступной деятельности.