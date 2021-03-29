Католический мир скоро отмечает Пасху: что надо знать о самом важном дне в году
Католическая Пасха, как и православная, каждый год отмечается в разное время, и дата празднования этого светлого дня у западных и восточных христиан разнится.
Католическая Пасха, как и православная, каждый год отмечается в разное время, и дата празднования этого светлого дня у западных и восточных христиан разнится.
Дата праздника привязана к лунному календарю. Католики отмечают Пасху в первое воскресенье после полнолуния, следующего за весенним равноденствием, то есть в 2021 году это 4 апреля. Для верующих этот день является самым важным в году.
Накануне этого великого дня принято красить яйца, посещать богослужения, встречаться с близкими, устраивать гуляния и бурные домашние посиделки с родственниками и друзьями.
Подготовка к Пасхе проходит в Великий пост. Перед самим праздником лучше также посетить церковь, чтобы помолиться и послушать проповедь священника. Можно собраться всей семьей, чтобы подготовиться к праздничному дню вместе с теми, кто вам дороже всего на свете.
Галерея: Католики отмечают Пасху
Все основные приготовления происходят за день до Пасхи, потому что
Особым этот праздник является для детей, которые получают в подарок шоколадных зайцев, а также другие сладости. У католиков принято дарить детям на Пасху подарки.
По традиции, большинство католических семей проводят утро Светлого Христова Воскресения в церкви. Тот, кто не может себе позволить отправиться в церковь 21 апреля, прочтет молитвы дома.
Для некоторых народов символом Пасхи является кролик, для других - ягненок.
Для детей существуют специальные игры. Взрослые прячут яйца, а дети должны их найти. Побеждает тот, кто найдет больше всего яиц. Это очень веселая игра, которая помогает детям приобщиться к радости воскрешения Мессии в их детском и беззаботном мире.
Галерея: Празднование Пасхи в мире
Согласно католическим приметам,
Отмечается Пасха еще с вечера субботы, то есть с 3 апреля, когда после торжественного богослужения церковнослужители разводят костер и зажигают от него большую свечу. Прихожане зажигают от этой свечи свои свечки и несут их домой. Также накануне Пасхи у католиков проводится обряд крещения взрослых. Он необходим для очищения грехов, для наполнения жизни радостью.