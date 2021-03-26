БелАЭС в очередной раз отключили от сети

В это время Литва ожидает от Беларуси информацию о возможных выбросах в случае потенциальной аварии на БелАЭС. Госинспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы (VATESI) упрекнула Беларусь в непредоставлении детальной информации о возможных выбросах радиоактивных материалов в случае потенциальной тяжелой аварии.

В предыдущий раз блок отключали от сети 10 марта для "исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня".

"Данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора", - пояснили в Минэнерго.

Блок включили в сеть 14 марта. При этом в министерстве предупредили, что в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации "до 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности".

До этого первый энергоблок отключили 20 февраля для проведения "регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации". В сеть его включили 8 марта, напоминает БелаПАН.

10 марта Минэнерго разъяснило причины частого включения и отключения блока. В министерстве напомнили, что первый блок станции находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75-90-100% от номинальной мощности) с проведением испытаний, "включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока".

"Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности, - говорилось в разъяснении. - Специалисты исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточивания блока, проводят и другие важные исследования".

В Минэнерго подчеркнули, что этап опытно-промышленной эксплуатации "занимает определенный период".

Там обратили внимание на то, что на первом блоке "285 тысяч единиц различного оборудования и технических узлов", и после отдельных испытаний требуются "технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости".

"Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока. Так делают и в других странах, где строятся АЭС. Специалисты должны полностью убедиться в том, что абсолютно все системы и оборудование будут работать в соответствии с проектом. Безусловно, по результатам пусконаладочных работ по отдельным элементам систем и оборудования требуется дополнительная настройка. Для этого тестирование и проводится. Все должно работать четко и надежно, обеспечивая полную безопасность блока. <…> Количество плановых остановок блока привязано к реализации программ испытаний. Такой подход соответствует международной практике", - пояснили в министерстве.

Литва упрекает Беларусь

Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы (VATESI) упрекнула Беларусь в непредоставлении детальной информации о возможных выбросах радиоактивных материалов в случае потенциальной тяжелой аварии на Белорусской АЭС.

В сообщении на сайте VATESI говорится, что такая информация необходима литовским властям "для более точной оценки потенциального радиологического воздействия БелАЭС на население и окружающую среду и при необходимости для пересмотра планов аварийной готовности".

Регулятор сообщил, что еще в конце 2019 года направил запрос о предоставлении необходимой информации в МЧС Беларуси, в структуру которого входит национальный ядерный регулятор - департамент по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор).

"Только год спустя, в конце 2020 года, МЧС ответил на запрос VATESI, но не предоставил информацию, необходимую для планирования готовности к чрезвычайным ситуациям", - отметили в литовском ведомстве.

Задержку с предоставлением необходимой информации в Литве расценивают как нарушение Беларусью ее обязательств в рамках Конвенции о ядерной безопасности.

VATESI в очередной раз обратилась к МЧС Беларуси с просьбой предоставить запрашиваемую информацию. О повторном запросе были поставлен в известность председатель предстоящей встречи сторон Конвенции о ядерной безопасности и МАГАТЭ", - говорится в сообщении литовской инспекции.