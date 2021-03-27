Пенсионер создал под Тарту угрозу авиакатастрофы

В то время, как Отть Тянак и Мартин Ярвеоя в сентябре прошлого года мчались по дорогам Южной Эстонии к исторической победе на Rally Estonia, в Тарту зафиксировали происшествие, которое могло привести к катастрофе принадлежащего предпринимателю Олегу Гроссу вертолета и гибели людей, пишет Rus.Postimees.
Пенсионер, скучавший в квартире на втором этаже панельного дома, расположенного в Аннелинна, из кухонного окна заметил в небе летящий вертолет и решил шутки ради направить в его сторону луч лазерного прибора.
"Я хорошо помню этот случай, - сказал Postimees Олег Гросс. - Мы возвращались с Rally Estonia в Лохква под Тарту. Я сам летел на большом вертолете нашей компании, а лазер направили в сторону вертолета, летевшего за нами". В тот день Гросс летел на семиместном Eurocopter EC 130 и приземлился в Лохква. Для приземлившегося там же две минуты спустя маленького вертолета полет оказался не таким безопасным.
Суббота, 5 сентября прошлого года, 18:05. Принадлежащий фирме Олега Гросса OG Elektra AS вертолет Robinson 44 летит над тартуским Аннелинна, чтобы доставить болельщиков из VIP-зоны Rally Estonia в Лохква. В вертолете, кроме пилота, еще трое пассажиров.
Вертолет летит на высоте около 300 метров, что является минимальной высотой полета над городом. Robinson 44 уже начинает снижаться, поскольку до пункта назначения остается всего два километра, как вдруг пилот видит, что от стекла носовой части отражается зеленый лазерный луч.
Пассажиры смогли снять луч на видео
Пилот смотрит вниз и налево и замечает зеленое пятно в окне панельного дома, расположенного рядом с торговым центром. Он предупреждает пассажиров, чтобы они берегли глаза и не смотрели на луч, поскольку он может повредить зрение. Лазерный луч бродит по салону одну-две секунды. О происходящем пилот сообщает по рации руководителю полета, разворачивает машину и летит в сторону источника луча. Во время полета луч еще дважды попадает в салон вертолета.
Поскольку пилот должен сосредоточиться на управлении воздушным судном, он просит сидящего рядом пассажира снять на телефон, откуда идет луч. Пассажир это делает и снимает желтый девятиэтажный дом, со второго этажа которого в них направлен луч.
В первый раз луч попадает в вертолет с расстояния в 1000-1500 метров, пассажир снял освещенное зеленым лучом окно примерно с 500 метров. Вертолет барражирует над Аннелинна около 30 секунд, после этого пилот продолжает путь и в 18:07 садится в Лохква.
Вечером того же дня, в 20:40, в дверь живущего в Аннелинне пенсионера Александра Костюка (67) постучала полиция.
"Я спросил у живущего в квартире мужчины, направлял ли он луч на вертолет, после чего он признался в содеянном. По его словам, он не верил, что луч может достичь воздушного судна, которое находилось так далеко. Костюк тут же показал находившееся в рабочей состоянии лазерное устройство, корпус которого был золотистого цвета, а луч зеленым", - рассказал ездивший на место патрульный полицейский.
Костюк признался, что направлял лазер на вертолет, и во время допроса в Полиции безопасности. "Я заметил, что недалеко от моего дома летает вертолет темного цвета, высота полета от моих окон была около 1-1,5 километра. После этого я взял с подоконника лазерное устройство и светил из окна кухни в сторону летящего вертолета около пяти секунд. Нормально прицелиться не смог, поскольку вертолет все время двигался", - сказал он на допросе.
Зачем он это вообще делал, Костюк объяснить не смог: "Направил луч на вертолет без какой-либо задней мысли".
По его словам, он не знал, что луч лазера даже в светлое время достигнет вертолета и может быть опасным, но он знал, что лазер нельзя направлять в людей и животных.
Купил лазер, чтобы играть с кошкой
"Я раньше видел, как мимо дома пролетали самолеты и вертолеты, но до 5 сентября лазером в них не светил", - сказал пенсионер. Костюк купил лазерное устройство за 20 евро лет семь-восемь назад на рынке Сеппа в Тарту: "Лазер купил, чтобы играть с кошкой. Первый раз использовал его около шести лет назад, чтобы разогнать воробьев. С сентября 2016 года также гонял лазером птиц, когда они слишком близко подлетали к окнам. В последнее время использовал лазер, чтобы понять в темноте, идет ли дождь, и знать, можно ли идти гулять с собакой. Направлял луч лазера в окно - и в случае дождя в свете зеленого луча были видны капли".
В феврале Тартуский уездный суд признал Костюка виновным в нападении на безопасность авиаперелетов и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.
В качестве эксперта показания давал летный инструктор Меэлис Коовит, который сказал, что ослепление летательных аппаратов лазерными устройствами участилось в Эстонии около десяти лет назад, когда лазеры начали активно распространяться. Луч света может вызвать два вида угрозы: отвлечь внимание пилота, помешав управлению судном, и вызвать повреждение зрения. Это в свою очередь может стать угрозой крупной авиакатастрофы. Поскольку внутри самолета свет приглушен, а датчики горят не очень ярко, ослепленный летчик не будет их видеть и не сможет управлять воздушным судном, также очень сильно может пострадать зрение.
От лазерных атак помогает отключение огней
"Пилотам даны очень четкие инструкции, что делать в случаях с лазером. Прежде всего, он должен сообщить руководителю полета о месте, где заметил луч, конечно, нельзя смотреть прямо на него. Самый просто способ решить проблему - выключить все огни самолета, чтобы человек с лазером тебя потерял", - говорит Коовит.
Институт физики ТУ провел экспертизу изъятого у Костюка лазера и выяснил, что длинна волны его луча составляет 532 нанометров. Сила луча была на пределе максимума для чувствительности глаза (пределом чувствительности глаза человека считаются около 550 нанометров). Мощность луча составляла 62 милливатта.
Лазер относится к третьему классу опасности, это означает, что с ним нужно быть осторожным и не направлять его в глаза живых существ. Старший научный сотрудник Института физики Пеэтер Парис объяснил, что если направить такой луч в глаза человеку, он будет временно ослеплен: "По некоторым оценкам, луч лазера может светить на расстояние до десяти километров, поскольку речь идет о направленном свете. Если направить луч прямо в глаза пилоту, то ослепить его можно с очень большого расстояния, но повреждения крупными не будут".
Освещение самолета лазером может довести до пожизненного заключения
То, что правоохранительные органы очень серьезно относятся к направлению лазеров в воздушные суда, доказывает и то обстоятельство, что статья о нападении на безопасность авиаперелетов внесена в раздел о преступлениях против человечности и международной безопасности.
По словам советника по связям с общественностью Министерства юстиции Эстонии Марии-Элизы Туулик, освещение воздушных судов лазером наказуемо с 2015 года, именно тогда было возбуждено четыре уголовных дела. Александр Костюк - первый, кто был осужден по этой статье в суде. В одном уголовном деле статью переквалифицировали в нарушение общественного порядка. В двух случаях следствие было прекращено.
На самом деле статья о нападении на безопасность авиаперелетов была в кодексе уже с 2002 года, но ее формулировка не позволяла призвать хулиганов к ответственности. В 2015 году было добавлено уточнение "вызывать угрозу возникновения авиакатастрофы или воздушного инцидента", и под нее подходит наведение луча.
В 2015 году было ужесточено и наказание. Если раньше закон предусматривал за атаки с тяжелыми последствиями до 20 лет тюрьмы, то теперь он позволяет отправить в тюрьму пожизненно.
По словам пресс-секретаря Полиции безопасности Эстонии Юргена Клемма, КаПо относится к таким случаям очень серьезно, поскольку наведение лазера на воздушное судно может привести к крайне тяжелым последствиям. Клемм припомнил, что в первый раз такую опасную деятельность зафиксировали осенью 2008 года, когда на садившиеся или взлетавшие из Таллиннского аэропорта самолеты направляли лучи пять раз. Хулигана так и не поймали, но закон тогда этот вопрос еще и не регулировал.
Пилот вертолета: за свою карьеру я несколько раз ловил лазер
"Мне повезло, что я был достаточно далеко, и луч не попал мне в глаза. Я слышал от коллег, что такое происходит время от времени. Другое дело, сколько таких хулиганов ловят. Когда летишь на пассажирском самолете, сложнее определить место нахождения источника луча, на вертолете это немного проще. Сегодня у всех есть телефоны с камерами, поэтому источник можно снять на видео", - сказал пилот того вертолета, не пожелавший, чтобы его имя упоминалось в СМИ.
Он признал, что чаще всего такие инциденты заканчиваются хорошо, пилот выходит из ситуации живым и здоровым, но, например, в Америке были случаи, когда летчик получал от луча увечья: "Зависит от того, насколько сильный лазер направляют. Обычно речь идет об игрушке, которую человек купил на рынке. Но можно купить и более мощную вещь. Есть лазеры, у которых направленный луч может поджечь лист бумаги. Если ты попал в такую ситуацию за штурвалом, ты никогда не знаешь, с чем имеешь дело. Это, конечно, опасно. Если пилот получит повреждение зрения, он больше не сможет лететь. Люди могли бы понять, что направлять луч на самолет — это не шутка".
Летчик добавил, что луч не обязательно может попасть в глаза. Он может отражаться, как от лобового стекла автомобиля отражается луч солнца: "В Аннелинна со мной так и произошло, что лазерный луч отразился и прошел через кабину, в глаза он не попал".