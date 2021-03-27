Пенсионер создал под Тарту угрозу авиакатастрофы

Освещение самолета лазером может довести до пожизненного заключения

То, что правоохранительные органы очень серьезно относятся к направлению лазеров в воздушные суда, доказывает и то обстоятельство, что статья о нападении на безопасность авиаперелетов внесена в раздел о преступлениях против человечности и международной безопасности.

По словам советника по связям с общественностью Министерства юстиции Эстонии Марии-Элизы Туулик, освещение воздушных судов лазером наказуемо с 2015 года, именно тогда было возбуждено четыре уголовных дела. Александр Костюк - первый, кто был осужден по этой статье в суде. В одном уголовном деле статью переквалифицировали в нарушение общественного порядка. В двух случаях следствие было прекращено.

На самом деле статья о нападении на безопасность авиаперелетов была в кодексе уже с 2002 года, но ее формулировка не позволяла призвать хулиганов к ответственности. В 2015 году было добавлено уточнение "вызывать угрозу возникновения авиакатастрофы или воздушного инцидента", и под нее подходит наведение луча.

В 2015 году было ужесточено и наказание. Если раньше закон предусматривал за атаки с тяжелыми последствиями до 20 лет тюрьмы, то теперь он позволяет отправить в тюрьму пожизненно.

По словам пресс-секретаря Полиции безопасности Эстонии Юргена Клемма, КаПо относится к таким случаям очень серьезно, поскольку наведение лазера на воздушное судно может привести к крайне тяжелым последствиям. Клемм припомнил, что в первый раз такую опасную деятельность зафиксировали осенью 2008 года, когда на садившиеся или взлетавшие из Таллиннского аэропорта самолеты направляли лучи пять раз. Хулигана так и не поймали, но закон тогда этот вопрос еще и не регулировал.