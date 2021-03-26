LTV7: вакцина Janssen прибудет в Латвию в середине апреля

Известно, что сначала поставки не будут большими, но в целом в период с апреля по июль Латвия должна получить четвёртую часть от всего объема - более 200 тысяч доз препарата Janssen. Всего же наша страна заказала 841 414 доз вакцин. Впрочем, сможет ли компания обеспечить такой объем - пока не ясно. Вакцина от Covid-19 производства Johnson&Johnson заметно отличается от препаратов других компаний. Так как для создания иммунитета к заболеванию достаточно лишь одной прививки. "Один шприц. У всех остальных вакцин прививка комплексная - с двумя дозами. Johnson&Johnson уже сначала говорили, что они идут на технологию, когда можно прививать одним шприцом. Конечно, это и быстрее, и намного удобнее", - объясняет выбор крупной закупки препарата Janssen экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле. Еще находясь на посту, она делала акцент на закупку вакцин Astrazeneca и Johnson&Johnson. Отметим, ранее Винкеле признала, что базировать латвийский портфель вакцин на двух препаратах было её ошибкой.