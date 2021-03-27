В Эстонии магазин Depo подает в суд на Департамент здоровья

Depo подчеркивает, что отдел продуктов питания, товаров первой необходимости и отдел, где продаются товары для животных и сами животные, являются частью магазина с первого дня его открытия, а другие отделы по своей сути являются магазинами внутри магазина. "Если Selver, Rimi, Prisma, Maxima, Coop, Kika, Zoomaailm, PetCity, Stockmann и другие могут быть открыты, то Depo также может быть открыт", - такова позиция магазина.

Depo считает, что решение Департамента здоровья вредит конкуренции и ухудшает эпидемиологическую ситуацию. 1

"Продуктовый магазин - это неопределенный термин, но Департамент здоровья самовольно его истолковал, и очень жаль, что в нынешнее неспокойное время мы должны начать судебный процесс по поводу того, что означает словосочетание "продуктовый магазин" в законодательстве Эстонии, - сказала представляющая интересы Depo присяжный адвокат Эльвира Тульвик. - По данным департамента, Depo увеличивает риск заражения, но ситуация прямо противоположная. Чем больше открыто продуктовых магазинов, тем большей дисперсии мы добиваемся".

По ее словам, в первую очередь необходимо отменить решение Департамента здоровья, чтобы магазин мог продолжать работу во время судебного разбирательства. Интернет-магазин Depo и зона drive-in будут продолжать работу, а с 27 марта откроется уличная распродажа садовых товаров.