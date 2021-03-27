Сб, 27.03.2021
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Алексей Навальный

В Эстонии магазин Depo подает в суд на Департамент здоровья

Магазин Depo в Эстонии ФОТО: Madis Veltman

В пятницу, 26 марта, строительный магазин Depo получил решение Департамента здоровья о закрытии отдела продуктов питания, отдела, где продаются товары для животных и сами животные, и отдела товаров первой необходимости. Depo не согласен с решением и подает на департамент в суд, пишет Rus.Postimees.

Depo подчеркивает, что отдел продуктов питания, товаров первой необходимости и отдел, где продаются товары для животных и сами животные, являются частью магазина с первого дня его открытия, а другие отделы по своей сути являются магазинами внутри магазина. "Если Selver, Rimi, Prisma, Maxima, Coop, Kika, Zoomaailm, PetCity, Stockmann и другие могут быть открыты, то Depo также может быть открыт", - такова позиция магазина.

Depo считает, что решение Департамента здоровья вредит конкуренции и ухудшает эпидемиологическую ситуацию.

"Продуктовый магазин - это неопределенный термин, но Департамент здоровья самовольно его истолковал, и очень жаль, что в нынешнее неспокойное время мы должны начать судебный процесс по поводу того, что означает словосочетание "продуктовый магазин" в законодательстве Эстонии, - сказала представляющая интересы Depo присяжный адвокат Эльвира Тульвик. - По данным департамента, Depo увеличивает риск заражения, но ситуация прямо противоположная. Чем больше открыто продуктовых магазинов, тем большей дисперсии мы добиваемся".

По ее словам, в первую очередь необходимо отменить решение Департамента здоровья, чтобы магазин мог продолжать работу во время судебного разбирательства. Интернет-магазин Depo и зона drive-in будут продолжать работу, а с 27 марта откроется уличная распродажа садовых товаров.

Согласно действующим постановлениям, компания не получает господдержки, так как магазин открылся только в октябре 2020 года. У сотрудников Depo также нет возможности получать компенсацию заработной платы.

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