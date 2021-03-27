Сб, 27.03.2021
Я уже представляю, как буду ходить по зоне со стильной тростью. Внутри которой, конечно, спрячу острый клинок. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Знаете ли вы, для чего на гостиничных кроватях застилают узкое покрывало?

ФОТО: Benjamin Rascoe/Unsplash

​Хотя в нынешних условиях о продуманном интерьере гостиницы можно только мечтать, все равно интересно поразмышлять над различными дизайнерскими решениями, используемыми в номерах. Знаете ли вы, для чего на гостиничных кроватях застилают узкое покрывало?

​Необычное застилание гостиничных кроватей выполняет несколько функций. Узкое покрывало - это бюджетная альтернатива обычному полноразмерному, и в то же время оно выступает экономичным элементом дизайна.

Это темное или яркое покрывало контрастирует с белым постельным бельем, освежая общий интерьер номера даже в тех случаях, когда апартаменты в отеле блеклые и скромные.

Помимо этого, узкое гостиничное покрывало используют в качестве защитного слоя под подносом, а именно: если гости решают позавтракать в постели, это покрывало предусмотрено для того, чтобы накинуть его на белоснежное белье и разместить на нем поднос. Если что-то раскрошится или прольется на белые простыни, узкое покрывало поможет легче пережить эту оплошность.

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