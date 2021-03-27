Знаете ли вы, для чего на гостиничных кроватях застилают узкое покрывало?

​Необычное застилание гостиничных кроватей выполняет несколько функций. Узкое покрывало - это бюджетная альтернатива обычному полноразмерному, и в то же время оно выступает экономичным элементом дизайна.

Это темное или яркое покрывало контрастирует с белым постельным бельем, освежая общий интерьер номера даже в тех случаях, когда апартаменты в отеле блеклые и скромные.

Помимо этого, узкое гостиничное покрывало используют в качестве защитного слоя под подносом, а именно: если гости решают позавтракать в постели, это покрывало предусмотрено для того, чтобы накинуть его на белоснежное белье и разместить на нем поднос. Если что-то раскрошится или прольется на белые простыни, узкое покрывало поможет легче пережить эту оплошность.