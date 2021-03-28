В Индонезии двое смертников подорвались около церкви во время мессы. Пострадали 14 человек
В городе Макасар на острове Сулавеси в Индонезии двое смертников устроили взрыв у входа в католическую церковь, сообщает "Медуза".
В городе Макасар на острове Сулавеси в Индонезии двое смертников устроили взрыв у входа в католическую церковь, сообщает "Медуза".
В церкви проходила праздничная месса, когда прогремел взрыв. Внутри здания находилось много прихожан. По словам священника, один из смертников пытался въехать на мотобайке на крыльцо церкви, однако сотрудникам охраны удалось его остановить.
В результате взрыва повреждения получили также припаркованные вблизи храма автомобили.
В последние годы Индонезия уже становилась целью исламистских терактов. Так, в 2018 году в результате взрыва смертника у полицейского участка в городе Сурабая, являющегося административным центром провинции Восточная Ява и вторым по величине городом страны, погибли более 10 человек.