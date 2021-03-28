Вс, 28.03.2021
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Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев

В Индонезии двое смертников подорвались около церкви во время мессы. Пострадали 14 человек

В Индонезии двое смертников подорвались около католической церкви во время мессы ФОТО: AFP

В городе Макасар на острове Сулавеси в Индонезии двое смертников устроили взрыв у входа в католическую церковь, сообщает "Медуза".

В церкви проходила праздничная месса, когда прогремел взрыв. Внутри здания находилось много прихожан. По словам священника, один из смертников пытался въехать на мотобайке на крыльцо церкви, однако сотрудникам охраны удалось его остановить. 

 Сообщается, что в результате самоподрыва были ранены как минимум 14 человек, в том числе сотрудники храма. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

В результате взрыва повреждения получили также припаркованные вблизи храма автомобили. 

В последние годы Индонезия уже становилась целью исламистских терактов. Так, в 2018 году в результате взрыва смертника у полицейского участка в городе Сурабая, являющегося административным центром провинции Восточная Ява и вторым по величине городом страны, погибли более 10 человек.

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