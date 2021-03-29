Эстонский врач: Пациенты задыхаются, врачи выгорают

С декабря по конец февраля я работал дежурным врачом ковидного отделения Ляэне-Таллиннской центральной больницы. В этом отделении я потерял своих первых пациентов. Запомнился первый задохнувшийся пациент, который довольно долго находился на интенсивном лечении. Лечение под ИВЛ себя исчерпало, в течение нескольких дней состояние не улучшалось, а становилось все хуже. В итоге было принято решение о поддерживающем лечении и уменьшении страданий. Пациент находился в коме. Он хватал воздух, задыхался. Человек задыхается в течение трех дней - это ужасная картина. Он был неконтактным, хватал ртом воздух, маска, конечно, давала дополнительный кислород, но в кровь его поступало недостаточно, поскольку легкие были уже так сильно повреждены. Поэтому он находился в состоянии постоянного ощущения удушения. Я был рядом, когда он вздохнул в последний раз. Сердце билось со скоростью 30 ударов в минуту, а после остановилось.

Когда я оформлял его свидетельство о смерти, следующий пациент потребовал врача: он отказывался от лечения. Это был наркозависимый пациент, который, по его оценке, чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы уйти из больницы. На следующий день он уже был в палате интенсивной терапии и нуждался во внутривенном введении антибиотика. Мы убеждали его остаться в больнице. Предупреждали, что, если он уйдет, весьма велик риск того, что он умрет. К сожалению, он принял свое решение и отказался от лечения под собственную ответственность. Пациент подписал соответствующий документ и ушел из больницы. Через два дня он умер в отделении неотложной помощи той же больницы.

Когда я наполовину заполнил свидетельство о смерти первого пациента, из коридора прибежала медсестра, которая сообщила, что умер еще один пациент. Позже смерть от удушения стала чем-то обыденным. Часто, принимая дежурство, я слышал, что умер еще кто-то.

Самым разочаровывающим при ковиде является то, что каждый день идет борьба за стабилизацию состояния, но за несколько часов оно может опять ухудшиться. Человек, который до того сидел на краю кровати, ел, улыбался и рассказывал санитару о своих родственниках, теперь кричит на всю палату, что не понимает, где находится, не знает своего имени и вдобавок к этому задыхается. Без кислородной маски он не получает кислорода, но в спутанном состоянии он срывает ее с себя, потому что чувствует, что она его душит. Так состояние становится еще хуже.