В первом магазине косметики у Евгении Петровой была постоянная клиентка. Эта женщина тратила баснословные деньги и приходила каждую неделю. Однажды Евгения спросила ее: "На подарки?". Но та ответила, что для себя. У нее был рак четвертой стадии, при этом она говорила, что хочет выглядеть красивой "и там" - после смерти.

Для абонентов

"Это было очень грустно... Но да, очень женская история. Мы никогда не знаем, почему этот человек к нам пришел, поэтому мы очень трепетно к клиенту относимся", - вспоминает Евгения.

Этот момент стал одним из поворотных в плане понимания клиента и сути своего бизнеса. Такие моменты озарения с 2014 года помогли Евгении проделать нелегкий путь: если раньше это был лишь один маленький и никому не известный магазинчик в Риге, то теперь их в городе - пять. И это не считая первого крупного в Латвии онлайн-магазина корейской косметики.