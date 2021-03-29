День Воли в Беларуси и последствия: 500 задержанных, сутки за носки, наклейку на машине и курсовую

Минчанку арестовали на 15 суток за... носки. 27-летнюю Кристину Малашевич 25 марта обвинили в пикетировании, потому что на ней были бело-красно-белые носки, так и указали в протоколе.

Мужчину осудили на 30 суток за "выкрикивание лозунгов" в сломанный громкоговоритель. Владимир Лазикевич работает дворником, в свободное время ремонтирует сломанные вещи. 25 марта он забрал у девушки сломанный громкоговоритель. Его задержали и судили за лозунги, которые он якобы в него выкрикивал.

Девушке, которая приехала из Москвы снимать для курсовой Нину Багинскую, дали 15 суток. Мария учится в институте по специальности "Режиссура". Задержание девушки попало на видео с интервью Багинской: к Марии подошел силовик, зажал ей рот рукой и утащил.

В Новогрудке люди пришли на экскурсию, причем уже оплаченную - и попали в РОВД. Деньги, к слову, им вернули.