Пн, 29.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
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День Воли в Беларуси и последствия: 500 задержанных, сутки за носки, наклейку на машине и курсовую

Задержания в Беларуси ФОТО: Reuters/ScanPix

В День Воли 25 марта и затем в день новой акции в субботу, 27 марта, в Беларуси задержали около 500 человек.  Многие задержания закончились судами, порой весьма абсурдными. 

Минчанку арестовали на 15 суток за... носки. 27-летнюю Кристину Малашевич 25 марта обвинили в пикетировании, потому что на ней были бело-красно-белые носки, так и указали в протоколе. 

Мужчину осудили на 30 суток за "выкрикивание лозунгов" в сломанный громкоговоритель. Владимир Лазикевич работает дворником, в свободное время ремонтирует сломанные вещи. 25 марта он забрал у девушки сломанный громкоговоритель. Его задержали и судили за лозунги, которые он якобы в него выкрикивал. 

Девушке, которая приехала из Москвы снимать для курсовой Нину Багинскую, дали 15 суток. Мария учится в институте по специальности "Режиссура". Задержание девушки попало на видео с интервью Багинской: к Марии подошел силовик, зажал ей рот рукой и утащил. 

В Новогрудке люди пришли на экскурсию, причем уже оплаченную - и попали в РОВД. Деньги, к слову, им вернули. 

"Пикетировала наклейкой с Погоней на багажнике автомобиля, на котором ее подвозили" - вот за что 54-летнюю Светлану Чернявскую арестовали на 12 суток. Женщина на суде пояснила, что ее подвозил знакомый. Когда она садилась в машину, то не видела наклейку. В машине ехали еще четыре человека. 

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