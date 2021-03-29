Инфлюенсер Агния Григуле, возможно, нарушила запрет на собрания людей. Подключилась полиция

В субботу, 27 марта, когда температура воздуха поднялась до +10...+15 градусов, инфлюенсер в закрытом Instagram-профиле поделилась сториз, на которых была видна вместе с несколькими людьми на крыше одного из домов столицы. На кадрах девушка наслаждалась погодой и напитками.

О собрании свидетельствуют и публикации компаньонов Григуле в социальных сетях.

Вечером Григуле и еще два человека посетили популярный ресторан быстрого питания, после чего к ним подъехали сотрудники муниципальной полиции, что дает понять, что компания получила штраф за несоблюдение ограничений.

Компаньон Григуле опубликовал в Instagram фото и видео встречи с полицией. На кадрах видна и Агния. Запись молодого мужчины сопровождалась подписью: "Мое самое дорогое за все время посещение McDonald's".

В свою очередь, другой участник инцидента в своем профиле в Instagram ответил на вопрос, почему полиция остановила компанию: "Слишком много людей в одном месте".