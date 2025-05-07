Хаматова и Суханов в Риге последний раз сыграют "Записки сумасшедших"

"Записки сумасшедших" - первая постановка на русском языке, которую Крымов осуществил после того, как покинул Россию в 2022 году, и первая встреча на сцене двух грандиозных актеров, Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. Все трое давно хотели сотворить что-то вместе, но судьба свела их только после того, как они стали эмигрантами. В утешение и для радости.

"Несмотря на трагические обстоятельства, в которых мы оказались, я счастлив, что встретился в работе с Чулпан и Максимом. Нас выбросило волной друг к другу, -рассказывал Крымов. - Я сочинил такую пьесу странную, где-то в ее основе лежит Гоголь, но очень далеко лежит, поэтому не обязательно читать "Записки сумасшедшего", достаточно знать, что у Гоголя был такой человек, который пытался бороться со своим положением и как-то комедийно-трагедийно все получалось".

Свои "Записки сумасшедших" Крымов описывает как историю о людях, потерянных во времени и пространстве. О непрожитой и недожитой жизни. И о последнем шансе, который все-таки есть. В центре сюжета - два актера, пытающихся найти свой путь в измененном мире. Фрагменты их собственных биографий перемежаются со страницами "Ромео и Джульетты" Шекспира, "Антигоны" Ануя и "Дневника Анны Франк". Сцена наполняется и переполняется образами, картинками, смыслами, показывает зрителю фокусы, транслирует настроения, затягивает в действие…

"Это спектакль про сумасшедшую любовь, про одиночество, про чувство долга и собственного достоинства, про мир вокруг, который давно сошел с ума и, видимо, надолго", - говорит Чулпан Хаматова.

"Записки сумасшедших" - больше, чем спектакль. Это удивительный пример того, как горести и потери, тоска по несбывшемуся и поиски нового себя переплавляются в подлинное произведение искусства. Возможность прикоснуться к нему, ощутить свою причастность, сплести свои эмоции с эмоциями выдающихся мастеров 12 мая предоставится рижской публике в последний раз.

Видео: Интервью с Чулпан Хаматовой (фрагмент)