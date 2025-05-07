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"Богиня глюкозы" в теории и на практике: что говорят эксперты?

Перевод: rus.tvnet.lv
Анатолий Данилан о книге "Богиня глюкозы".
Анатолий Данилан о книге "Богиня глюкозы". Фото: Paula Čurkste/LETA, Publicitātes / TVNET kolāža

Имя французского биохимика Джесси Инчаспе можно встретить, не только перелистывая Instagram, но и в книжных магазинах, в первых рядах на полках с бестселлерами: ее рекомендации по изменению пищевых привычек, описанные в книге "Богиня глюкозы" (на латышском языке - Glikozes revolūcija), потрясли мир. Что думают об этой "революции" гастроэнтеролог Анатолий Данилан и издатель Вия Килблока, которая сама опробовала ее и добилась заметных результатов?

Какие рекомендации содержатся в книге?

  1. Ешь в правильном порядке (начинать нужно с клетчатки, затем белки и жиры, в конце - крахмал и сахар).
  2. Каждый прием пищи начинай с зелени (автор отмечает, что зеленые овощи - лучший источник клетчатки).
  3. Прекрати считать калории (автор ссылается на то, что 10 калорий фруктозы, глюкозы, белка и жира различаются, потому что каждая из них оказывает на организм кардинально разное воздействие).

Это лишь некоторые из советов, описанных в работе.

Что говорит Анатолий Данилан?

Профессор Анатолий Данилан в разговоре с TVNET+ дал свою оценку принципам, описанным в книге.

"Да, я заметил, ознакомился. Чудо-книгой или чудо-средством я бы это не назвал, но...

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