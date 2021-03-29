Пн, 29.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра

После Дня Воли. Вздохнет ли Лукашенко с облегчением?

Минск во время акций протеста ФОТО: Reuters/ScanPix

Минувший День Воли не стал стартом горячей политической весны. Власти нагнали в Минска тучу живой силы и техники, пригрозили всем уголовкой - и массовые акции не состоялись. Два-три года тюрьмы за выход на улицу - слишком дорогая цена, даже если тебе поперек горла нынешний режим. Власти купировали горячую весну, но не решили проблем, пишут Naviny.by.

Сейчас время политического отлива, но сказать, что всё задавлено, зачищено и затихло, нельзя. Протестные настроения никуда не делись. Опасность для режима несут грядущие электоральные кампании 2021-2022 годов, считают аналитики. 

Непосредственно в День Воли 25 марта прошел ряд локальных акций, было задержано, по данным МВД, более 200 человек. В субботу 27 марта на момент, когда пишутся эти строки, от правозащитников известно о без малого 190 задержаниях. В том числе активно вязали журналистов.

МВД: "Протестная активность приближена к нулю"

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова под заголовком "В Беларуси протестная активность приближена к нулю" отрапортовала 27 марта в своем Telegram-канале, что "во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия". Лишь "малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства".

Действительно, хотя и один из лидеров политической альтернативы Павел Латушко, и ряд Telegram-каналов призывали белорусов выйти на улицы, бурного старта горячей весны ни 25, ни 27 марта не получилось. Тех, кто в субботу пытался пройти к точке сбора, превентивно задерживали. Многие кружили в окрестностях столичной площади Бангалор, не рискуя себя обозначать.

Власти явно побаивались Дня Воли. Интенсивно тренировали силовиков. Суды лепили в последние недели показательно суровые приговоры участникам еще прошлогодних протестов. Было анонсировано ужесточение уголовного законодательства. 25 и 27 марта столица была запружена людьми в форме, тихарями, водометами, автозаками и прочей спецтехникой. И это дало эффект.

Аналитик: теперь время политического отлива

И вот теперь, когда ясно, что ситуация удержана под контролем без особых эксцессов, вздохнет ли с облегчением Александр Лукашенко? Ведь внешне дело выглядит вроде бы так, что протесты он задавил. Да, жестоко, озлобив многих белорусов, дико поругавшись с демократической частью мира, но - задавил. Или не совсем?

"Сказать, что всё задавлено, зачищено и затихло, нельзя", - считает политический аналитик Юрий Дракохруст.

В комментарии для Naviny.by он отметил, что 25-27 марта наблюдались "разнообразные формы демонстраций" - фейерверки, вывешивание БЧБ-флагов, локальные акции во дворах, "а кто-то попробовал выйти и на Бангалор".

При этом аналитик подчеркивает, что День Воли всегда был пиком протестной активности. Поскольку на этот раз все оказалось скромно, то "прогноз по тренду" следующий: "Скорее всего, и вся весна будет такой".

Впрочем, собеседник оговаривается: в прошлом году практически никто не предвидел, что в августе грянут такие мощные протесты.

Почему сейчас белорусы предпочли не выходить? Эксперт видит две главные причины: во-первых, власти запугали, во-вторых, дает о себе знать фактор усталости: "Общественный порыв, общественный драйв не может держаться на высоком уровне очень долго". После мощного прошлогоднего прилива сейчас наступило время политического отлива, считает Дракохруст.

Слабые места режима - экономика и электоральные кампании

Судя по всему, Лукашенко взял ситуацию под контроль, на сегодня непосредственной угрозы его власти со стороны народа не видно, заявил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерий Карбалевич. Он также считает, что нынешней весной протесты вряд ли окажутся под стать прошлогодним.

В то же время, говорит политолог, к нынешней белорусской ситуации весьма применима расхожая метафора о пожаре на торфянике, когда сверху огонь не заметен, а в глубине - все полыхает.

"Протестные настроения никуда не делись. Ситуация для Лукашенко поменялась очень серьезно, он понимает, что не опирается на общество. Он опирается на грубую силу, и это его проблема", - считает Карбалевич.

В частности, он предполагает, что опасность для режима несут грядущие электоральные кампании 2021-2022 годов.

По мнению Дракохруста, новый всплеск протестной активности могут вызвать не только электоральные кампании, но и экономические провалы властей.

Кроме того, отмечает аналитик, трудно оценить, "какой силы шок испытала в прошлом году система власти, система государственного управления и насколько она сегодня хрупка и слаба". Он напоминает, что в ходе перестройки в СССР дело не выглядело так, что "народ восстал и скинул власть коммунистов" - советская система "рассыпалась сама изнутри, рассыпалась как бы в каждой точке".

Эксперт не исключает, что прошлогодние события очень сильно подорвали, расшатали систему Лукашенко и стали "прологом ее дальнейшей деструкции". И ее разрушение может произойти неожиданно - толчком могут стать, например, беспорядки на экономической почве.

Собеседник проводит параллель с русскими революциями: в 1905-м даже бои на Красной Пресне не принесли победу восставшим, а в1917-м к отречению царя от престола привел хлебный бунт в Петрограде.

Протест кое-как затоптан, но…

Стоит напомнить, что Лукашенко пообещал референдум по новой конституции не позднее начала 2022 года. Возможно, плебисцит совместят с местными выборами и проведут в декабре, до новогодних праздников. Это означает, что электоральная кампания развернется уже осенью.

И перед Лукашенко возникает дилемма. Если провести кампанию в зубодробительном стиле, то легитимность новой конституции окажется ничтожной, усугубится конфликт с Западом, вероятны более суровые санкции. Если ослабить гайки, дать народу хотя бы минимум предвыборных свобод, то систему может тряхнуть так, что она поползет по швам. Хороших решений для вождя политического режима нет.

В экономике хороших решений при том олдскульном командно-административном подходе, который исповедует Лукашенко, тоже быть не может. Если сейчас напечатают пустых денег для спасения госсектора и затыкания бюджетных дыр (а такая гениальная мысль, кажется, крепчает), то весьма вероятен большой бадабум в духе 2011 года с его дикой девальвацией и гиперинфляцией. Да и в любом случае экономика без реформ будет стагнировать и деградировать.

Ну, и наконец, репрессивная жесть - тоже рискованный метод. Безмерно сжатая пружина когда-нибудь может выстрелить.

Да, протест пока кое-как затоптан. Но на те вопросы, которые общество ребром поставило в прошлом году, ответов у Лукашенко нет. Режим никогда не выглядел столь исчерпавшим себя, как сейчас. Точно так же исчерпала себя в 1980-х советская система, и ее конец был лишь вопросом времени.

Другое дело, что после "совка" не наступил рай. И разрушение режима Лукашенко не означает, что сразу наступит светлое будущее. Более того, эта перспектива таит в себе серьезные риски, в том числе и российской экспансии. Но это уже отдельная тема.

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