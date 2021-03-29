После Дня Воли. Вздохнет ли Лукашенко с облегчением?

Судя по всему, Лукашенко взял ситуацию под контроль, на сегодня непосредственной угрозы его власти со стороны народа не видно, заявил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерий Карбалевич. Он также считает, что нынешней весной протесты вряд ли окажутся под стать прошлогодним.
В то же время, говорит политолог, к нынешней белорусской ситуации весьма применима расхожая метафора о пожаре на торфянике, когда сверху огонь не заметен, а в глубине - все полыхает.
"Протестные настроения никуда не делись. Ситуация для Лукашенко поменялась очень серьезно, он понимает, что не опирается на общество. Он опирается на грубую силу, и это его проблема", - считает Карбалевич.
В частности, он предполагает, что опасность для режима несут грядущие электоральные кампании 2021-2022 годов.
По мнению Дракохруста, новый всплеск протестной активности могут вызвать не только электоральные кампании, но и экономические провалы властей.
Кроме того, отмечает аналитик, трудно оценить, "какой силы шок испытала в прошлом году система власти, система государственного управления и насколько она сегодня хрупка и слаба". Он напоминает, что в ходе перестройки в СССР дело не выглядело так, что "народ восстал и скинул власть коммунистов" - советская система "рассыпалась сама изнутри, рассыпалась как бы в каждой точке".
Эксперт не исключает, что прошлогодние события очень сильно подорвали, расшатали систему Лукашенко и стали "прологом ее дальнейшей деструкции". И ее разрушение может произойти неожиданно - толчком могут стать, например, беспорядки на экономической почве.
Собеседник проводит параллель с русскими революциями: в 1905-м даже бои на Красной Пресне не принесли победу восставшим, а в1917-м к отречению царя от престола привел хлебный бунт в Петрограде.
Протест кое-как затоптан, но…
Стоит напомнить, что Лукашенко пообещал референдум по новой конституции не позднее начала 2022 года. Возможно, плебисцит совместят с местными выборами и проведут в декабре, до новогодних праздников. Это означает, что электоральная кампания развернется уже осенью.
И перед Лукашенко возникает дилемма. Если провести кампанию в зубодробительном стиле, то легитимность новой конституции окажется ничтожной, усугубится конфликт с Западом, вероятны более суровые санкции. Если ослабить гайки, дать народу хотя бы минимум предвыборных свобод, то систему может тряхнуть так, что она поползет по швам. Хороших решений для вождя политического режима нет.
В экономике хороших решений при том олдскульном командно-административном подходе, который исповедует Лукашенко, тоже быть не может. Если сейчас напечатают пустых денег для спасения госсектора и затыкания бюджетных дыр (а такая гениальная мысль, кажется, крепчает), то весьма вероятен большой бадабум в духе 2011 года с его дикой девальвацией и гиперинфляцией. Да и в любом случае экономика без реформ будет стагнировать и деградировать.
Ну, и наконец, репрессивная жесть - тоже рискованный метод. Безмерно сжатая пружина когда-нибудь может выстрелить.
Да, протест пока кое-как затоптан. Но на те вопросы, которые общество ребром поставило в прошлом году, ответов у Лукашенко нет. Режим никогда не выглядел столь исчерпавшим себя, как сейчас. Точно так же исчерпала себя в 1980-х советская система, и ее конец был лишь вопросом времени.
Другое дело, что после "совка" не наступил рай. И разрушение режима Лукашенко не означает, что сразу наступит светлое будущее. Более того, эта перспектива таит в себе серьезные риски, в том числе и российской экспансии. Но это уже отдельная тема.