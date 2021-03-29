После Дня Воли. Вздохнет ли Лукашенко с облегчением?

Сейчас время политического отлива, но сказать, что всё задавлено, зачищено и затихло, нельзя. Протестные настроения никуда не делись. Опасность для режима несут грядущие электоральные кампании 2021-2022 годов, считают аналитики.

Непосредственно в День Воли 25 марта прошел ряд локальных акций, было задержано, по данным МВД, более 200 человек. В субботу 27 марта на момент, когда пишутся эти строки, от правозащитников известно о без малого 190 задержаниях. В том числе активно вязали журналистов.

МВД: "Протестная активность приближена к нулю"

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова под заголовком "В Беларуси протестная активность приближена к нулю" отрапортовала 27 марта в своем Telegram-канале, что "во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия". Лишь "малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства".

Действительно, хотя и один из лидеров политической альтернативы Павел Латушко, и ряд Telegram-каналов призывали белорусов выйти на улицы, бурного старта горячей весны ни 25, ни 27 марта не получилось. Тех, кто в субботу пытался пройти к точке сбора, превентивно задерживали. Многие кружили в окрестностях столичной площади Бангалор, не рискуя себя обозначать.

Власти явно побаивались Дня Воли. Интенсивно тренировали силовиков. Суды лепили в последние недели показательно суровые приговоры участникам еще прошлогодних протестов. Было анонсировано ужесточение уголовного законодательства. 25 и 27 марта столица была запружена людьми в форме, тихарями, водометами, автозаками и прочей спецтехникой. И это дало эффект.

Аналитик: теперь время политического отлива

И вот теперь, когда ясно, что ситуация удержана под контролем без особых эксцессов, вздохнет ли с облегчением Александр Лукашенко? Ведь внешне дело выглядит вроде бы так, что протесты он задавил. Да, жестоко, озлобив многих белорусов, дико поругавшись с демократической частью мира, но - задавил. Или не совсем?

"Сказать, что всё задавлено, зачищено и затихло, нельзя", - считает политический аналитик Юрий Дракохруст.

В комментарии для Naviny.by он отметил, что 25-27 марта наблюдались "разнообразные формы демонстраций" - фейерверки, вывешивание БЧБ-флагов, локальные акции во дворах, "а кто-то попробовал выйти и на Бангалор".

При этом аналитик подчеркивает, что День Воли всегда был пиком протестной активности. Поскольку на этот раз все оказалось скромно, то "прогноз по тренду" следующий: "Скорее всего, и вся весна будет такой".

Впрочем, собеседник оговаривается: в прошлом году практически никто не предвидел, что в августе грянут такие мощные протесты.

Почему сейчас белорусы предпочли не выходить? Эксперт видит две главные причины: во-первых, власти запугали, во-вторых, дает о себе знать фактор усталости: "Общественный порыв, общественный драйв не может держаться на высоком уровне очень долго". После мощного прошлогоднего прилива сейчас наступило время политического отлива, считает Дракохруст.