Пн, 29.03.2021
Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального
Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

По Суэцкому каналу возобновилось движение судов. Оно было заблокировано почти неделю

ФОТО: SCANPIX

В Египте возобновилось движение судов по Суэцкому каналу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение управления канала.

Утром 29 марта гигантский контейнер Ever Given был снят с мели в результате третьей попытки спасательных служб. Для этого из-под днища контейнеровоза пришлось удалить около 30 тысяч кубометров песка.

По словам главы управления Суэцкого канала Усамы Рабиа, на данный момент возможности пройти канал ожидают по меньшей мере 369 судов. 

Некоторые суда были вынуждены изменить маршрут и двинулись вокруг Африки. 

Напомним, судоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта - после того, как проходивший канал контейнеровоз Ever Given сел на мель. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса мощным порывом ветра.

Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры - 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей). Буксирам и спасательным катерам удалось развернуть судно вдоль берега, но этого недостаточно, чтобы возобновить навигацию.

Галерея: Контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал

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