По Суэцкому каналу возобновилось движение судов. Оно было заблокировано почти неделю
В Египте возобновилось движение судов по Суэцкому каналу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение управления канала.
В Египте возобновилось движение судов по Суэцкому каналу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение управления канала.
Утром 29 марта гигантский контейнер Ever Given был снят с мели в результате третьей попытки спасательных служб. Для этого из-под днища контейнеровоза пришлось удалить около 30 тысяч кубометров песка.
Некоторые суда были вынуждены изменить маршрут и двинулись вокруг Африки.
Horns blare in celebration as the Ever Given ship, which has been stuck on the banks of Suez Canal since last week, is finally set free. https://t.co/f1pzyNOCyR pic.twitter.com/eFrQAW66nM— ABC News (@ABC) March 29, 2021
Напомним, судоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта - после того, как проходивший канал контейнеровоз Ever Given сел на мель. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса мощным порывом ветра.
Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры - 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей). Буксирам и спасательным катерам удалось развернуть судно вдоль берега, но этого недостаточно, чтобы возобновить навигацию.
Галерея: Контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал