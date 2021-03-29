По Суэцкому каналу возобновилось движение судов. Оно было заблокировано почти неделю

Утром 29 марта гигантский контейнер Ever Given был снят с мели в результате третьей попытки спасательных служб. Для этого из-под днища контейнеровоза пришлось удалить около 30 тысяч кубометров песка.

По словам главы управления Суэцкого канала Усамы Рабиа, на данный момент возможности пройти канал ожидают по меньшей мере 369 судов.

Некоторые суда были вынуждены изменить маршрут и двинулись вокруг Африки.

Horns blare in celebration as the Ever Given ship, which has been stuck on the banks of Suez Canal since last week, is finally set free. https://t.co/f1pzyNOCyR pic.twitter.com/eFrQAW66nM — ABC News (@ABC) March 29, 2021

Напомним, судоходство по Суэцкому каналу прекратилось 23 марта - после того, как проходивший канал контейнеровоз Ever Given сел на мель. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса мощным порывом ветра.

Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры - 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей). Буксирам и спасательным катерам удалось развернуть судно вдоль берега, но этого недостаточно, чтобы возобновить навигацию.