Сб, 27.03.2021
Случилась такая неприятность - сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Фотография, облетевшая мир: экскаватор "спасает" контейнеровоз. К делу причастна и Латвия!

ФОТО: EPA/Scanpix

Эта фотография облетела весь мир и даже стала поводом для шуток и мемов - на ней "маленький" экскаватор спасает гигантский контейнеровоз, который перекрыл Суэцкий канал. Как выяснилось, одна из единиц техники, применяемой в спасательных работах, имеет отношение и к Латвии! 

"В настоящее время многие следят за происходящим в Суэцком канале. Прилагаются все усилия, чтобы предотвратить кризис, вызванный застрявшим там контейнеровозом. Один из самых популярных героев спасательной операции - бойкий экскаватор, качественные и выносливые детали которого произведены, как вы думаете, где? На промышленной территории Вентспилсского свободного порта - в Malmar Sheet Metal", - говорится в социальных сетях порта.

ФОТО: Ventspils brīvosta/Facebook.com

RUS TVNET уже сообщал, что 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал - один из важнейших торговых путей. 

Галерея: Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал

Суэцкий канал - основной путь для товаров из Китая в Европу, торговля из-за происшествия несет убытки в $9 млрд каждый день. Тарифы на доставку нефти танкерами выросли вдвое. Из-за этого страдает мировая торговля - доставка груза из Китая в Европу подорожала в 4 раза.

Контейнеровоз вечером 26 марта немного сдвинули с места

"Медуза" со ссылкой на The Jerusalem Post сообщила, что контейнеровоз вечером 26 марта немного сдвинули с места. Это удалось после того, как вокруг контейнеровоза начали углублять дно и вывезли около 20 тысяч тонн песка.

Пока что спасатели продолжают расчищать песок и грязь возле носовой части судна, чтобы попытаться освободить его во время прилива. Специалисты, занимающиеся спасательными работами, предположили, что судно сможет открыть проход через Суэцкий канал к началу следующей недели.

Компания Shohei Kisen, владелец контейнеровоза, извинилась за нарушение движения по каналу - во время выступления в штаб-квартире руководство компании низко поклонилось, принося таким образом извинения.

Šobrīd daudzu skati ir pievērsti notiekošajam Suecas kanālā. Tiek darīts viss iespējamais, lai novērstu krīzi, ko...

Posted by Ventspils brīvosta / Port of Ventspils on Friday, March 26, 2021

Галерея: Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал

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