Фотография, облетевшая мир: экскаватор "спасает" контейнеровоз. К делу причастна и Латвия!

"В настоящее время многие следят за происходящим в Суэцком канале. Прилагаются все усилия, чтобы предотвратить кризис, вызванный застрявшим там контейнеровозом. Один из самых популярных героев спасательной операции - бойкий экскаватор, качественные и выносливые детали которого произведены, как вы думаете, где? На промышленной территории Вентспилсского свободного порта - в Malmar Sheet Metal", - говорится в социальных сетях порта.

ФОТО: Ventspils brīvosta/Facebook.com

RUS TVNET уже сообщал, что 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал - один из важнейших торговых путей.

Галерея: Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал

Суэцкий канал - основной путь для товаров из Китая в Европу, торговля из-за происшествия несет убытки в $9 млрд каждый день. Тарифы на доставку нефти танкерами выросли вдвое. Из-за этого страдает мировая торговля - доставка груза из Китая в Европу подорожала в 4 раза.

Контейнеровоз вечером 26 марта немного сдвинули с места

"Медуза" со ссылкой на The Jerusalem Post сообщила, что контейнеровоз вечером 26 марта немного сдвинули с места. Это удалось после того, как вокруг контейнеровоза начали углублять дно и вывезли около 20 тысяч тонн песка.

Пока что спасатели продолжают расчищать песок и грязь возле носовой части судна, чтобы попытаться освободить его во время прилива. Специалисты, занимающиеся спасательными работами, предположили, что судно сможет открыть проход через Суэцкий канал к началу следующей недели.

Компания Shohei Kisen, владелец контейнеровоза, извинилась за нарушение движения по каналу - во время выступления в штаб-квартире руководство компании низко поклонилось, принося таким образом извинения.

Executives from the Japanese Company Shoei-Kisen 「正栄汽船」owner of the container ship stuck in the Suez Canal, apologized today at their headquarters in Imabari, Ehime. They eye tomorrow night as the day the vessel could be freed. (Photo Nikkei) pic.twitter.com/huUHBTobfT — Japanese Politics & Elections🇯🇵🗾⛩️ (@Nihonpolitics) March 26, 2021

Šobrīd daudzu skati ir pievērsti notiekošajam Suecas kanālā. Tiek darīts viss iespējamais, lai novērstu krīzi, ko... Posted by Ventspils brīvosta / Port of Ventspils on Friday, March 26, 2021