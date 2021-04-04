Стереотипы, разрыв в зарплатах и дискриминация, или Почему женщин-профессоров в Эстонии меньше?

"Всегда есть проблема, что финансирование сегодня настолько маленькое, что проще держать трех лекторов, чем одного профессора, но непосредственные руководители не мыслят такими категориями, что у каждого человека должна быть своя карьера", - отмечает один из участников исследования.
Женская солидарность и квоты
Также в руководящие органы попадают и те, кого в них избрали. Некоторые опрошенные женщины-ученые рассказали, что, по их мнению, многие академические работники женского пола в Эстонии слишком скромны, чтобы баллотироваться в органы, принимающие решения, и что женщины могут не чувствовать поддержки, которая необходима, чтобы попасть в совет.
"/… / Лично мой опыт: если вы думаете, что женщина вас поддержит, то на самом деле, поддержит мужчина. /… / С одной стороны, ворчат, что женщины где-то не получают достаточно важных мест, но если есть кандидат-мужчина и кандидат-женщина, то женщины не всегда предпочитают женщин (голосуют за них - прим. ред.)", - говорит участница исследования.
Что касается квот, то почти все участники исследования, с которыми проводили беседу, пришли к выводу, что для достижения гендерного равенства можно было бы воспользоваться гендерными квотами, однако некоторые академические работники женского пола высказались, что, по их оценке, выбор кандидата на основе системы квот - это унизительно. В отношении квот существует страх, что при использовании данной системы будут в первую очередь смотреть на половые признаки, а не на компетентность.
Финансовая сторона вопроса и модели поведения
Самая высокая зарплата профессоров - в Таллиннском техническом университете, самая низкая - в Художественной академии, показали результаты исследования.
Гендерный разрыв в оплате труда является важным показателем при сравнении заработной платы мужчин и женщин: это разница между средней почасовой заработной платой (брутто) мужчин и средней почасовой оплатой труда (брутто) женщин. В исследовании REKA анализировалась как основная заработная плата, так и средняя месячная плата.
Данные об общей заработной плате показывают, что в большинстве учреждений заработная плата мужчин выше, чем заработная плата женщин. Интересным исключением являются Тартуский университет и Художественная академия, где зарплаты женщин-профессоров к 2019 году стали немного выше, чем у мужчин. Часто заработок женщин выше, чем у мужчин, на тех должностях, где доля женщин также выше: ассистенты, лекторы, преподаватели.
И все-таки гендерный разрыв в оплате труда с годами сократился: например, среди профессоров Тартуского, Таллиннского и Таллиннского технического университетов, а также среди доцентов во всех учреждениях.
Заработная плата ассистентов и преподавателей по сравнению с другими должностями довольно низкая. Стремление к более высокой заработной плате и желание иметь более высокий оклад, чтобы содержать семью, больше ассоциируется с мужчинами, роль «добытчицы» женщинам до сих пор не отводят. Таким образом обосновывается высокая концентрация женщин-ученых на низкооплачиваемых должностях.
Однако независимо от уровня заработной платы выполнение обучающей функции более стабильно, чем выполнение исследовательской функции, где гарантия занятости зависит от научного проекта, получит ли он финансирование и насколько большое. Поэтому модели гендерного поведения - готовность мужчин рисковать и потребность женщин в стабильности и большая сговорчивость - также описываются как причины того, почему больше женщин останавливаются на преподавательских должностях. Более того, преподавательская деятельность занимает очень много времени и требует большой нагрузки от человека, неважно какого он пола, что тормозит его исследовательскую деятельность, а это в свою очередь тормозит его путь вверх по академической карьерной лестнице.