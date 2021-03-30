За въезд в Юрмалу больше нельзя будет заплатить наличными

В билетных автоматах можно будет расплачиваться только картой или бесконтактным способом оплаты - мобильным телефоном, браслетом, умными часами и т.д.

По словам Лейте, оплата наличными при въезде в город была отменена, чтобы обеспечить более быструю покупку пропусков. Оплата наличными часто вызывает задержки на пропускных пунктах - монеты, как правило, застревают, а иногда неподходящие предметы выбрасываются в торговые автоматы, в результате чего торговые автоматы временно перестают работать.

Оплатить пропуск по-прежнему можно будет наличными в билетных автоматах в городе, рядом с супермаркетом Rimi в Лиелупе, около концертного зала Дзинтари, на парковке Майори и у станции Дубулты.

Самоуправление призывает водителей приобретать проездные в электронном виде на портале www.visitjurmala.lv или через приложение Mobilly.

Также пропуск можно оплатить после въезда в город, только следует отметить, что пропуск необходимо приобретать в день въезда в Юрмалу, до 23:59 или раньше.

С пропуском на один день можно заезжать в город неограниченное количество раз. Важно правильно указать регистрационный норме автомобиля - пропуск годен только для одной машины.

Также доступны проездные на более длительный срок: 7, 30, 90 дней и на весь период. Пропуск на автомобили полной массой до 3,5 тонн стоит 10 евро на 7 дней, 31 евро на 30 дней, 55 евро на 90 дней, 107 евро на весь период.