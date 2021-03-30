Во многих киосках Narvesen больше не будут продавать э-талоны

Билеты на общественный транспорт в Риге по-прежнему можно будет купить в 137 местах торговли ООО Narvesen Baltija, 12 отделениях Latvijas pasts, 83 магазинах ООО Maxima Latvija, 22 местах торговли ООО Circle K Latvia, девяти магазинах Elvi, трех местах торговли ООО G.A.L., а также в одном месте торговли предприятий Elkes, Valdlauci и Velfe.

Вдобавок к этому с 1 апреля билеты на общественный транспорт можно будет купить в 60 магазинах Rimi, 43 магазинах Mego, 18 магазинах Latvijas balzams, пяти магазинах LB Spirits&Wine Outlet, а также в одном месте торговли Proever и одном месте торговли Viss kartiba.

Смена мест торговли билетами произошла в результате открытого конкурса, заявки на который могли подать торговцы, которые хотят торговать билетами и имеют соответствующую инфраструктуру.

В рамках конкурса Рига была разделена на 52 района и заявки претендентов оценивались для каждого района отдельно. Во внимание принималась населенность конкретного района, интенсивность движения общественного транспорта, число остановок общественного транспорта, число автоматов для покупки билетов или клиентских центров на определенной территории.

В результате проведенного конкурса с 1 апреля билеты на общественный транспорт в Риге больше нельзя будет купить в киосках Narvesen по следующим адресам: