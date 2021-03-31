Рукс: преследование полицейских и издевательство над их семьями недопустимо

Рукс рассказал, что во время ограничений полицейские даже попадают в такие ситуации, когда их "едва ли не" преследуют.

"Он [полицейский] отмечается во время выполнения служебных обязанностей в форме. После этого его находят в соцсетях, издеваются над семьей [полицейского], детьми, обсуждают его физические данные и так далее. 3

Это, по моему мнению, по отношению к представителю власти, который, выполняя свои обязанности, попадает в конфронтацию [с нарушителями], недопустимо", - уверен шеф Госполиции.

Кроме того, Рукс призвал принять во внимание, что полиция ощущает усиленный негатив, если сравнивать с другими оперативными службами, так как она вынуждена использовать репрессивные методы против нарушителей.

"Полиция вынуждена обращаться с этими нарушителями репрессивно. Если сравнивать с другими структурами, будь это Национальные вооруженные силы, или спасатели, или Погранохрана, или Служба неотложной медицинской помощи - наши партнеры по сотрудничеству меньше попадают в такую конфронтацию", - пояснил Рукс.

В свою очередь присяжный адвокат Андрис Тауриньш считает, что предложенные Министерством внутренних дел поправки к Уголовному закону, дополняющие его статьей об оскорблении чести и достоинства представителя власти, - возможность для недобросовестных стражей порядка подавлять направленную против них общественную критику.

По мнению Тауриньша, сейчас уже есть достаточно широкие возможности, как полицейские могут защитить свою честь и достоинство, в свою очередь новое решение создает новые риски. 3

"Новые риски в том, что мы таким образом даем возможность (я очень надеюсь, что этого не произойдет) и недобросовестным стражам порядка таким образом подавлять направленную против себя критику или [реализовать] свои личные антипатии к людям", - отметил Тауриньш.

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