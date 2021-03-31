Работу начинает суд по экономическим делам

Работу суда будут обеспечивать 10 судей и 24 сотрудника. Новый суд будет находиться в Риге, на ул. Маза Нометню, 39. Он будет работать с делами со всей территории Латвии.
Для обеспечения эффективного и быстрого судебного процесса суд оснащен надлежащим материально-техническим обеспечением, например, в суде установлены три стационарных и одно переносное устройство для видеоконференций.
На должности судей нового суда были отобраны десять человек из 95 кандидатов. Один из десяти выбранных кандидатов попросил отложить свое выдвижение по личным причинам.
8 марта Сейм утвердил в должности девятерых судей суда по экономическим делам, которыми назначены Микелис Зумбергс, Любовь Коваль, Катарина Сниедзе, Вия Калниня, Иева Янковска, Айвар Латковскис, Каспар Вецозолс, Дагния Муцениеце и Оксана Пулле-Чижова.
26 марта Совет юстиции назначил судью Зумбергса исполняющим обязанности председателя суда по экономическим делам.