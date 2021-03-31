"Я плакала две недели": Бритни Спирс впервые прокомментировала документальный фильм о своей жизни

Спирс отметила, что так и не посмотрела фильм целиком, но и того маленького отрывка, что ей удалось увидеть, было достаточно, чтобы девушка "плакала две недели". По словам Бритни, ей не понравилось, в каком свете ее показали в документальном фильме.

Также Бритни Спирс поделилась в Instagram эмоциональным видео, в котором танцует под песню группы Aerosmith "Crazy".

Танцы помогают певице почувствовать себя "человечной и живой" и приносят радость в трудные минуты. Свой пост она дополнила комментарием: "Вся моя жизнь была выставлена на показ перед публикой! Требуется много сил, чтобы доверять вселенной при всей своей уязвимости, потому что меня всегда так осуждали, оскорбляли и смущали СМИ. И так продолжается и по сей день".

Фильм Framing Britney Spears рассказывает о жизни и карьере певицы, влиянии славы и об опеке ее отца Джеймса, который с 2008 года контролирует все решения, связанные с ее творческой деятельностью, передвижениями и финансами.