Ср, 31.03.2021
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Владимир Путин

"Я плакала две недели": Бритни Спирс впервые прокомментировала документальный фильм о своей жизни

ФОТО: Instagram/britneyspears

На днях Бритни Спирс рассказала, что думает по поводу документального фильма о своей жизни Framing Britney Spears. Кино рассказывает о взрослении и карьере певицы, а также о движении #FreeBritney, которое борется за пересмотр дела об опеке над звездой, пишет Peopletalk.

Спирс отметила, что так и не посмотрела фильм целиком, но и того маленького отрывка, что ей удалось увидеть, было достаточно, чтобы девушка "плакала две недели". По словам Бритни, ей не понравилось, в каком свете ее показали в документальном фильме.

Также Бритни Спирс поделилась в Instagram эмоциональным видео, в котором танцует под песню группы Aerosmith "Crazy".

Танцы помогают певице почувствовать себя "человечной и живой" и приносят радость в трудные минуты. Свой пост она дополнила комментарием: "Вся моя жизнь была выставлена на показ перед публикой! Требуется много сил, чтобы доверять вселенной при всей своей уязвимости, потому что меня всегда так осуждали, оскорбляли и смущали СМИ. И так продолжается и по сей день".

Фильм Framing Britney Spears рассказывает о жизни и карьере певицы, влиянии славы и об опеке ее отца Джеймса, который с 2008 года контролирует все решения, связанные с ее творческой деятельностью, передвижениями и финансами.

Также в фильме рассказали о движении #FreeBritney: фанаты уверены, что певица хочет независимости и подает сигналы о помощи через соцсети, и призывают обратить на это внимание и помочь ей. 

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