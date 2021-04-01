"Вон из Грузии!" В Тбилиси прошли протесты из-за приезда Владимира Познера. Его отель забросали яйцами

Акция против прибытия Познера в страну была начала вечером в среду, 31 марта, около гостиницы, где журналист ужинал с друзьями. Жители Тбилиси говорят, что ранее озвученное Познером мнение по ситуации в Абхазии и Южной Осетии, - неприемлемо. А именно: он говорил, что абхазцы не желали стать частью Грузии.

Так, протестующие обесточили здание отеля. Они также сказали властям, что журналист отправился на ужин во время действующего в Грузии комендантского часа - что явное нарушение. Ресторан, в котором ужинал Познер, был оштрафован на 10 тысяч лари (около 2 509 евро).

Во время демонстраций между активистами и полицейскими начались столкновения. В свою очередь, демонстранты забросали гостиницу сырыми яйцами, а на асфальте рядом с отелем написали "Вон из Грузии!".