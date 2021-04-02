В антисанитарии и с 19 кошками: в России найдена девочка-маугли. У ее матери, похоже, латышские корни

24 марта ряд СМИ сообщали, что ребенок ходит на четвереньках (у нее атрофированы суставы) и откликается на слова "кис-кис". Согласно заявлению прокуратуры, девочку нашли полицейские, когда пошли вслед за подозрительным мужчиной и вошли в квартиру. Мужчина заявил, что ребенка ему передала его мать. Сначала предполагалось, что хозяин квартиры - 65-летний Александр Абрамов - родственник девочки, но позднее выяснилось, что это не так.

Оказалось, что мать девочки не хотела вести ее в больницу и в то же время считала, что ребенок "недоразвитый".

В свою очередь омбудсмен Ксения Мишонова сказала "Подъему", что у девочки был небольшой недобор веса, но она "контактная, социализированная". Согласно имеющимся данным, девочка жила в захламленной квартире, не выходила на улицу, а питалась кошачьим кормом. На девочке не было одежды, а в доме, где она проживала, отсутствовали средства гигиены и была полная антисанитария.

29 марта в рамках шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" стало известно, что мать девочки - 35-летняя Алприка Райнэ родом из Латвии.

В соцсети "ВКонтакте" в профиле женщины есть снимки со старшей дочерью, а также фото, на которых она вскидывает руку в нацистском приветствии, держит флаг Латвии и демонстрирует ножи. Кроме того, некоторые подписи и комментарии к фото написаны на латышском языке. В программе Алприка призналась, что две ее дочери родились от разных отцов, а сама она с 15 лет занимается эскортом, так как рано осталась сиротой.

Журналист программы также отправился в дом, где жила девочка. В доме были грязные раковины, а стены были измазаны испражнениями. Помимо кошек, в доме были и уличные крысы.

"Резко начались истерики. Она падает, бросается, бьет - на ровном месте. Просто сидит, кривит рот, начинает закатываться в истерике, начинает со всей силы меня кусать, щипать старшую дочку, кидаться в нее предметами. Недавно миской запустила металлической", - заявила в шоу Алприка, добавив, что не хотела обращаться к врачам, поскольку боялась, что девочку у нее заберут.

В своем Telegram-канале издание "Подъем" со ссылкой на соседей рассказывает, что старшая дочь женщины год проучилась в талдомской школе, после мать перевезла ее в Москву. О том, что у женщины была и младшая дочь - никто не знал.