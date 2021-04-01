"Над нами всеми навис большой страх". Жена белорусского активиста рассказала о жизни после ареста супруга

С обыском в дом семьи Владимира Гундаря пришли утром 30 декабря 2020 года.

- Один из сотрудников спросил меня: "Вам фамилия Автухович о чем-то говорит?". Я ответила, что слышала о таком человеке в медиа. Потом поинтересовался, как проводить обыск - "аккуратно или как всегда?", - вспоминает Алена.

Владимира после обыска забрали, а 5 января стало известно, что он находится в СИЗО КГБ в Минске и ему предъявлены обвинения по ст. 289 УК РБ ("Акт терроризма") и ст. 366 УК РБ ("Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг"). Он проходит по делу Автуховича, бывшего афганца, которого назвали лидером "террористического отряда", что взрывал машины милиционеров и сжигал дома.

Владимир Гундарь внесен в список причастных к террористической деятельности.

Новый релакс - разворачивание конфет

После ареста мужа жизнь Алены Гундарь кардинально изменилась. Письма, передачи, поездки в Минск дважды в неделю, ожидание и надежда - теперь это самое главное для нее.

- Вот уже три месяца, как я живу без мужа и надеюсь на лучшее. Помню свои первые поездки в "американку" (так называют СИЗО КГБ. - Авт.). Таксисты поначалу удивлялись, куда это они меня везут. Сейчас уже никто не удивляется, - говорит Алена. - Первый месяц Володя многое просил из одежды, гигиенических принадлежностей, а сейчас в основном еду.

В углу прихожей стоит большая клетчатая сумка - очередная передача, которую Алена собрала для мужа. В ней овощи и фрукты, мясные продукты, которые можно есть холодными, сухофрукты, кофе, чай, печенье, конфеты.

- Конфеты я все разворачиваю, снимаю обертки. Это у меня теперь релакс такой вечером, - рассказывает Алена. - Кофе Володя любит молотый. Мы каждое утро с ним пили кофе с шоколадной конфетой. Это был такой наш ритуал…

"Его все время держали на контроле"

По словам Алены, по делу ее мужа официально ничего не говорят.

- Володя просто сидит. И что будет дальше - неизвестно. Он не свидетельствует против себя. Меня тоже вызывали в наш КГБ. Я сказала, что никаких показаний давать не буду, потому что не знаю, какими словами я могу ему помочь, а какими - навредить, - рассказывает она. - Наши сотрудники вроде как были поражены тем, в чем обвиняют Володю. Они же все время держали его на контроле и знали, что Володя никуда не ходил и нигде не участвовал весь год. Какое участие в терроризме мог принимать инвалид без ноги, сидящий дома?..

Алена говорит, что недавно следователь впервые дал Владимиру ознакомиться с материалами уголовного дела по ст. 366 УК РБ. Об этом она узнала из его письма.