10 страшных лет: что узнали правозащитники об операции РФ в Сирии

Правозащитники: Россия несет ответственность за войну в Сирии

Председатель Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина - соавтор доклада, в создании которого участвовали также правозащитный центр "Мемориал", НКО "Солдатские матери Санкт-Петербурга" и "Молодежное правозащитное движение". Ганнушкина сообщила DW, что их целью было показать россиянам - они несут ответственность за то, что происходит в Сирии.

"По нашим общим ощущениям, российское общество (включая авторов этого доклада, на начальном этапе) мало знает о положении в Сирии, - говорится в начале документа. - И в основном получает информацию из государственных СМИ, которые много рассказывают о страданиях мирных жителей от рук террористов и вооруженной антиасадовской оппозиции, но умалчивают о грубейших систематических нарушениях и военных преступлениях правительства Башара Асада".

Авторы признают, что им не удалось равноценно осветить нарушения всех сторон конфликта. Больше всего свидетельств военных преступлений касаются вооруженных сил правительства Сирии и их союзников, включая Россию, и их противников в лице вооруженных группировок. "Раздел о грубейших нарушениях прав человека коалицией во главе с США в Ракке в значительной степени основан на вторичных источниках", - пишут правозащитники.

Зачем Россия помогает Асаду? Две версии

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Правозащитники приводят две версии причин вступления РФ в этот конфликт. По официальной версии российских властей, им необходимо было разгромить боевиков-исламистов, в том числе примкнувшим к ним россиян, именно на территории Сирии. "Лучше было уничтожать их там, чем принимать их здесь с оружием в руках", - цитируют авторы доклада президента России Владимира Путина.

По другой версии, целью российских властей была "маленькая победоносная война", которая консолидирует российских избирателей, а также "стремление усилить свое влияние на Ближнем Востоке, защитить ключевого союзника в регионе Башара Асада, остановить волну арабских революций, сохранить и расширить свое военное присутствие в стране, получить доступ к нефтяным запасам Сирии". По этой же версии, российская верхушка хотела дать боевой опыт армии РФ и испытать вооружение.

После того, как в сирийский конфликт вмешалась Россия, изменение хода войны заметили как правозащитники, так и рядовые граждане Сирии. В первую очередь, изменилась тактика сирийской правительственной армии. "Танки стали действовать под прикрытием российских самолетов, - описывает свидетель из пригорода Дамаска. - И если раньше режим не старался уничтожать все подчистую, то теперь начались бомбардировки [c воздуха]. И это было эффективно". Одновременно с возвращением контроля Башара Асада над территориями гибло все больше мирных людей, утверждают очевидцы.

Какие бомбы использовала Россия в Сирии?