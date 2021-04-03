Соцсети в Эстонии гудят: охранники торгового центра избили девушку без маски. Что произошло на самом деле?

"До меня дошла информация, что у девушки не было маски, а у парня была. Охрана пошла призывать их к порядку, и, поскольку девушка не послушалась, ее начали скручивать, в ходе чего неоднократно били наручниками по лицу", - утверждается в вызвавшем резонанс в соцсетях посте, который сопровождается фотографией лежащей на полу женщины, вокруг которой видна кровь.

Инцидент в центре Kristiine ФОТО: скриншот

Сотрудник Ляэне-Харьюского полицейского участка Аллар Лоху сообщил Rus.Postimees, что 2 апреля в половине десятого вечера полицию вызвали в центр Kristiine, где было совершено нападение на сотрудников службы безопасности.

"На месте происшествия выяснилось, что трое нетрезвых людей находились в торговом центре и пытались повредить имущество магазина. Охранники решили задержать 21-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, чтобы остановить беспорядки, и задержанные оказали сопротивление таким образом, что нанесли травмы двум охранникам, причинив им физическую боль. 21-летней задержанной женщине потребовалась первая помощь, и ее доставили в больницу для дополнительного медицинского обследования. Полиция задержала 21-летнего мужчину и доставила его в следственный изолятор. Возбуждено дело по факту физического насилия", - сообщил представитель полиции.