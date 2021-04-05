Ассоциация журналистов: обвинения политиков в адрес передачи "Запрещенный прием" неприемлемы

В сообщении подчеркивается, что после выхода передачи канал LTV получил ряд критических замечаний и даже обвинений в причинении вреда, поскольку передача якобы поставила под сомнение эффективность вакцины AstraZeneca, вводя людей в заблуждение и усиливая страх перед вакцинацией.

LŽA напоминает, что журналисты делали свое дело - задавали вопросы, а полученные данные не интерпретировались авторами программы, что также неоднократно подчеркивалось в передаче. "Можно обсуждать, что было правильным или неправильным в конкретной передаче, но ясно одно: ополчаться против журналистов так, как это происходит сейчас, неоправданно и неприемлемо", - считает LŽA.

Ассоциация обратила внимание на тот факт, что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) теперь будет оценивать, нарушает ли передача "Запрещенный прием" закон, и министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP), который сам не пришел на передачу, поддерживает это, хотя его работа - объяснять процессы, связанные с вакцинацией.

"Участие министра в передаче было особенно важным, потому что опасения по поводу вакцины AstraZeneca существовали в обществе до выпуска передачи. Министерство здравоохранения было обязано отвечать на вопросы журналистов. Но вместо этого против репортеров пошли опасные обвинения", - об этом говорится в сообщении LŽA.

LŽA призывает политиков и чиновников придерживаться принципов редакционной независимости.

Уже сообщалось, что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оценит, были ли допущены какие-либо нарушения закона в программе "Запрещенный прием" от 29 марта.

Учитывая обеспокоенность общественности по поводу информации об эффективности вакцины AstraZeneca, прозвучавшей в программе "Запрещенный прием", специалисты совета по мониторингу будут проверять выпуск на наличие любых нарушений закона.

Закон об электронных СМИ предусматривает, что программы и передачи не могут содержать контент, который угрожает общественному здоровью или может представлять серьезный риск для него.