"Запрещенный прием" выпустил сюжет об эффективности AstraZeneca. Его проверят на наличие нарушений

Учитывая обеспокоенность общественности по поводу информации об эффективности вакцины AstraZeneca, прозвучавшей в программе "Запрещенный прием", специалисты совета по мониторингу будут проверять выпуск на наличие любых нарушений закона.

Праулиня отметила, что Закон об электронных СМИ предусматривает, что программы и передачи не могут содержать контент, который угрожает общественному здоровью или может представлять серьезный риск для него.

"Мы призываем Латвийское телевидение, которое несет редакционную ответственность за содержание своих программ, оценить этот случай", - сказала представитель NEPLP.

По словам Праулини, ожидается, что оценка NEPLP будет завершена в ближайшие недели.

Пользователи Twitter также выразили возмущение касательно этого выпуска.

То, что сегодня вечером выпустила передача "Запрещенный прием", несет настоящий вред. Там не было ничего из журналистского расследования. Это был образцовый урок непрофессионализма, неумения вникать и выслушивать экспертов в данной области. Это очень плохо.

Tas, ko šovakar izdarīja #AizliegtaisPaņemiens, ir reāli kaitniecība. Tur nebija nekā no izmeklējošās žurnālistikas. Tā bija neprofesionalitātes, nespējas iedziļināties un nespējas ieklausīties attiecīgās nozares ekspertos paraugstunda. Šis ir tik slikti. — katrinapriede (@katrinapriede) March 29, 2021

Вчерашний "Запрещенный прием" - это идиотизм. Они сравнивают антитела, полученные вскоре после первой вакцины AstraZeneca, с антителами после двух вакцин Pfizer, полученных давно. За это нужно призвать к ответственности/наказать как за "вишенку" на торте деморализованного общества.

Vakardienas #AizliegtaisPaņēmiens ir idiotisms. Viņi salīdzina antivielas īsu brīdi pēc pirmās AstraZeneca vakcīnas ar pasen saņemtām 2 Pfizer vakcīnām. Par šo būtu jāprasa atbildība / jāsoda par ķirsīša uzlikšanu uz demoralizētas sabiedrības tortes. — Ksenija (@and_kse) March 30, 2021