Видео ⟩ Полиция в Риге обнаружила подпольный ночной клуб: наложенные штрафы - до 1000 евро

Policijas novērojumi liecina – drošības pasākumi brīvdienās pārkāpti divreiz biežāk nekā parasti. Konstatēti arī rupji pārkāpumi – pat nelegāla ballīte ar teju pussimts dalībniekiem. pic.twitter.com/LafNk8adYp — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 5, 2021

В настоящее время в условиях пандемии в Латвии запрещено работать ночным клубам, поэтому появляются люди, которые создают временные подпольные ночные клубы на съемных квартирах. Один из них был обнаружен Рижской муниципальной полицией в доме на улице Мартиня. Полиция подошла к дому около часа ночи после того, как соседи пожаловались на шум в мансардной квартире.

Дверь никто не открывал, хотя было слышно, что в квартире находятся несколько человек. 23

"Через соседнюю квартиру мы попали на крышу, через крышу - на террасу, где проходило мероприятие. Там были колонки, прожекторы, как в настоящем ночном клубе", - сказал Роман Козлинскис, старший инспектор Рижской муниципальной полиции.

Как позже выяснилось, в квартире было 47 человек в возрасте от 17 до 24 лет. Некоторые пытались сбежать от полиции и спрятаться на крыше, но их нашли. 23

За несовершеннолетними вызвали родителей, на всех присутствующих наложили штрафы от 100 до 1000 евро. Владельцы этой квартиры - граждане России. Они сдали ее на выходные через интернет-портал молодому человеку, который утверждал, что будет там со своей девушкой. Оказалось, он продавал билеты на вечеринку.

"Входной билет стоил 15 евро. Учитывая цену пентхауса на booking.com в 337 евро, его доход составлял 700 евро, а чистая прибыль - около 400 евро. Хороший бизнес", - сказал представитель муниципальной полиции. 23

К тому времени, как приехала полиция, организатор уже исчез со всеми деньгами за билеты. Государственная полиция продолжит его поиск.