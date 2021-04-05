Видео ⟩ Полиция в Риге обнаружила подпольный ночной клуб: наложенные штрафы - до 1000 евро

В настоящее время в условиях пандемии в Латвии запрещено работать ночным клубам, поэтому появляются люди, которые создают временные подпольные ночные клубы на съемных квартирах. Один из них был обнаружен Рижской муниципальной полицией в доме на улице Мартиня. Полиция подошла к дому около часа ночи после того, как соседи пожаловались на шум в мансардной квартире.
Дверь никто не открывал, хотя было слышно, что в квартире находятся несколько человек.
"Через соседнюю квартиру мы попали на крышу, через крышу - на террасу, где проходило мероприятие. Там были колонки, прожекторы, как в настоящем ночном клубе", - сказал Роман Козлинскис, старший инспектор Рижской муниципальной полиции.
Как позже выяснилось, в квартире было 47 человек в возрасте от 17 до 24 лет. Некоторые пытались сбежать от полиции и спрятаться на крыше, но их нашли.
За несовершеннолетними вызвали родителей, на всех присутствующих наложили штрафы от 100 до 1000 евро. Владельцы этой квартиры - граждане России. Они сдали ее на выходные через интернет-портал молодому человеку, который утверждал, что будет там со своей девушкой. Оказалось, он продавал билеты на вечеринку.
"Входной билет стоил 15 евро. Учитывая цену пентхауса на booking.com в 337 евро, его доход составлял 700 евро, а чистая прибыль - около 400 евро. Хороший бизнес", - сказал представитель муниципальной полиции.
К тому времени, как приехала полиция, организатор уже исчез со всеми деньгами за билеты. Государственная полиция продолжит его поиск.
За последние три праздничных дня Госполиция возбудила 857 административных процессов за нарушение требований эпидемиологической безопасности. Две трети из них - за несоблюдение ограничений на собрания, остальные - за незаполненный Covidpass, неиспользование масок и нарушения в точках продаж.