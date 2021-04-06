Соединение янтаря и кашемира: местный бренд применяет уникальную латвийскую разработку

Небольшое латвийское предприятие Respect Organic базируется в Риге и с 2019 года с успехом использует инновационный материал - янтарную нить, разработанную латвийскими учеными, сообщили RUS TVNET в компании.
Этот подход - соединение уникальных биоактивных свойств янтаря и роскоши кашемира - позволил латвийской компании выйти на международный рынок с актуальным и востребованным продуктом, заявили ее представители.
В компании сообщили, что ткани с лечебными свойствами уже несколько лет внедряют и используют мировые производители текстильной отрасли, отмечая, что за этой тенденцией большое будущее. Помимо благоприятного воздействия, янтарная нить повышает износостойкость продукции, обладает антиаллергенными и антиоксидантными свойствами. Одежду отличает особая комфортность, мягкость, устойчивость к деформации.
Ткань с добавлением янтарной нити не содержат тяжелых металлов, вредных примесей, не токсична и разрешена для производства товаров для грудных детей.
В настоящее время Respect Organic является единственным производителем в мире, который использует все инновационные возможности этой технологии для создания кашемировой пряжи, развивая и совершенствуя свою деятельность.
Бренд создает минималистичные свитера, кардиганы, водолазки и аксессуары. Главные цвета коллекций - природные оттенки, легко сочетающиеся и позволяющие составлять многослойные комплекты в единой стилистике. Соединение янтаря и кашемира стало визитной карточкой латвийского производства, подчеркивая исторические и культурные особенности нашей страны.
Вся продукция Respect Organic создана из натуральных материалов, полученных в процессе экологического производства - высококачественный кашемир, шерсть мериноса, шелк, янтарная нить.
Свойства ткани с янтарной нитью, подтвержденной научными исследованиями и сертифицированной:
защищает от ультрафиолетового излучения;
защищает от электромагнитного поля, создаваемого бытовыми электроприборами;
останавливает рост и развитие грибковых инфекций;
оказывает антиоксидантный эффект, предупреждающий развитие кожных заболеваний и способствующий заживлению ран и ожогов;
улучшает метаболизм в клеточной структуре, что влияет на обновление и продление жизненного цикла клеток;
нормализует и улучшает лимфодинамику и гемодинамику в капиллярной системе;
отличается повышенной гигроскопичностью, гипоаллергенностью, влаго- и воздухопроницаемостью;
оказывает расслабляющий и успокаивающий эффект, способствует уменьшению синдрома бессонницы.