Соединение янтаря и кашемира: местный бренд применяет уникальную латвийскую разработку

Этот подход - соединение уникальных биоактивных свойств янтаря и роскоши кашемира - позволил латвийской компании выйти на международный рынок с актуальным и востребованным продуктом, заявили ее представители.

ФОТО: Пресс-фото

В компании сообщили, что ткани с лечебными свойствами уже несколько лет внедряют и используют мировые производители текстильной отрасли, отмечая, что за этой тенденцией большое будущее. Помимо благоприятного воздействия, янтарная нить повышает износостойкость продукции, обладает антиаллергенными и антиоксидантными свойствами. Одежду отличает особая комфортность, мягкость, устойчивость к деформации.

Ткань с добавлением янтарной нити не содержат тяжелых металлов, вредных примесей, не токсична и разрешена для производства товаров для грудных детей.

В настоящее время Respect Organic является единственным производителем в мире, который использует все инновационные возможности этой технологии для создания кашемировой пряжи, развивая и совершенствуя свою деятельность.

ФОТО: Пресс-фото

Бренд создает минималистичные свитера, кардиганы, водолазки и аксессуары. Главные цвета коллекций - природные оттенки, легко сочетающиеся и позволяющие составлять многослойные комплекты в единой стилистике. Соединение янтаря и кашемира стало визитной карточкой латвийского производства, подчеркивая исторические и культурные особенности нашей страны.

Вся продукция Respect Organic создана из натуральных материалов, полученных в процессе экологического производства - высококачественный кашемир, шерсть мериноса, шелк, янтарная нить.