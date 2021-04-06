Грустная реальность: рижская соцслужба отмечает рост насилия в семьях

Статистика социальной службы показывает, что за последние три месяца прошлого года было получено 275 таких сообщений, а за три месяца этого года - 374 сообщения, в том числе в 87 случаях конфликты произошли в присутствии ребенка.

Также увеличилось количество сигналов от других учреждений и жителей о нарушениях прав детей и подозрениях на нарушении прав детей.

В этом году зарегистрирован 531 случай, когда социальные работники оценивали ситуацию в семье и проверяли полученную информацию.