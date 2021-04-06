Вт, 6.04.2021
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Павел Трофимик, латвийский оперный певец

Грустная реальность: рижская соцслужба отмечает рост насилия в семьях

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В начале этого года по сравнению с концом 2020 года количество поступающих в Рижскую социальную служу сообщений о случаях насилия значительно увеличилось, сообщили агентству LЕТА в департаменте благосостояния Рижской думы.

Статистика социальной службы показывает, что за последние три месяца прошлого года было получено 275 таких сообщений, а за три месяца этого года - 374 сообщения, в том числе в 87 случаях конфликты произошли в присутствии ребенка.

Также увеличилось количество сигналов от других учреждений и жителей о нарушениях прав детей и подозрениях на нарушении прав детей.

В этом году зарегистрирован 531 случай, когда социальные работники оценивали ситуацию в семье и проверяли полученную информацию.

Как отметили в соцслужбе, во время пандемии в семьях увеличились употребление опьяняющих веществ, психологические проблемы и у детей, и у взрослых, а также насилие. Также выросла необходимость в психологической помощи.

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