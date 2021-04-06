Международная комиссия оценивает готовность второго блока БелАЭС

В то же время министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщает, что поставка свежего ядерного топлива и физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС запланированы на 2021 год.

"Общая готовность второго энергоблока оценивается в 80%, - сообщил чиновник. - В этом году уже была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок. Также планируется уже переход в ближайшее время к следующему подэтапу так называемой холодно-горячей обкатки реакторной установки. Начало будет обеспечено проведением гидроиспытаний и циркуляционной промывки. В дальнейшем в течение 2021 года планируется также поставка свежего ядерного топлива на второй энергоблок, загрузка его в активную зону реактора и, соответственно, начало и проведение физического пуска".

По словам министра, на первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого "проводятся соответствующие испытания и регламентные работы". На данный момент выполнены 309 из 394 запланированных испытаний.

"Когда будут успешно выполнены все испытания, в дальнейшем мы перейдем на блоке к комплексному опробованию. Это работа на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток", - сказал он.