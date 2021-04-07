Россия: главный нефролог Петербурга убил жену и отправился "искать" ее на "Жди меня"

Земченкова задержали 30 марта 2021 года и допросили при помощи полиграфа. На основании полученных сведений 1 апреля суд предъявил ему обвинение в убийстве жены.

Сейчас же Земченкову вменяют причинение смерти по неосторожности, а не убийство.

"Это преступление небольшой тяжести", - сказал его адвокат. Максимальное наказание за это составляет два года тюрьмы. 2

Защитник также отметил, что Земченков сделал чистосердечное признание без адвоката, поэтому сейчас юристы "разбираются в обстоятельствах этого".

6 апреля появилась новость о том, что Земченкова освободили от должности "на основании личного заявления".

Расследование и версия следователей

Жену Земченкова зовут Ирина, она была акушером-гинекологом и матерью трех детей. После того как она пропала в 2010 году, Александр обратился в полицию, а также пришел на программу "Жди меня".

Согласно версии следователей, Земченков убил жену во время ссоры "на почве личных неприязненных отношений" (после того, как сообщил, что уходит к любовнице), а затем расчленил тело и выбросил останки. Следователи считают, что Земченков пошел в полицию и пришел на программу "Жди меня", чтобы скрыть преступление.

Расследование дела о пропаже Ирины возобновили после того, как 92-летний отец пропавшей напрямую обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в пошлом году. После этого подняли материалы дела, и выяснилось, что в день пропажи Ирина не выходила из дома, поскольку у нее был выходной.

Тело пропавшей в 2010 году Ирины Земченковой так и не найдено.