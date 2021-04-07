Рестораны и тренировки на улице: правительство обсудит смягчение ограничений

1 апреля Кабинет Министров договорился о критериях ослабления ограничений в сфере общественного питания и тренировок на свежем воздухе.

Несмотря на то, что вначале пересмотреть ограничения в этих сферах планировалось в случае, если двухнедельный уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии не будет превышать 320 случаев на 100 000 жителей, было поддержано предложение премьер-министра Кришьяниса Кариньша о постепенном пересмотре ограничений.

Планируется, что Кабинет министров вернется к вопросу об ослаблении ограничений в сфере общественного питания и тренировок на свежем воздухе через три недели, то есть 22 апреля.

Министерство экономики в сотрудничестве с предприятиями общественного питания подготовило предложения о внедрении модели безопасных услуг общественного питания. Предложения предусматривают, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации услуги общественного питания могут предоставляться:

на открытом воздухе

за одним столиком могут находиться до четырех человек, не считая детей, из двух домохозяйств

между столиками должна соблюдаться дистанция по меньшей мере в два метра.