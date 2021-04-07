Вместо допроса Виктор Бабарико произнес в суде речь на 45 минут
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Вместо допроса - 45-минутная речь, которая сорвала аплодисменты. Штаб несостоявшегося кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико опубликовал аудиозапись его вчерашнего выступления в суде. Впервые за десять месяцев его ареста перед выборами общественность смогла услышать политика, которого называли главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 07.04.2021
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