Ср, 7.04.2021
Люди не задумываются, что это болезнь (Covid-19), которая появилась чуть больше года назад и УЖЕ заболел такой процент людей при том, какие агрессивные меры предосторожности были соблюдены. Это не болезнь, которая с нами сотни лет, как грипп, а свежая версия вируса. Стас Давыдов, блогер
Стас Давыдов, блогер

Вместо допроса Виктор Бабарико произнес в суде речь на 45 минут

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Восьмой день голодовки Навального. Его здоровье по-прежнему под угрозой
  • Издание "Проект" выпустило расследование о финалистке чеченского "конкурса красоты", которая может быть одной из жен Рамзана Кадырова
  • Вместо допроса Виктор Бабарико произнес речь в суде на 45 минут
  • Волна коронавируса в Украине снова нарастает. Всего за сутки скончались почти 500 человек. Что творится в львовских больницах?

Вместо допроса - 45-минутная речь, которая сорвала аплодисменты. Штаб несостоявшегося кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико опубликовал аудиозапись его вчерашнего выступления в суде. Впервые за десять месяцев его ареста перед выборами общественность смогла услышать политика, которого называли главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 07.04.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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