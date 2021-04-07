Вместо допроса Виктор Бабарико произнес в суде речь на 45 минут

Вместо допроса - 45-минутная речь, которая сорвала аплодисменты. Штаб несостоявшегося кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико опубликовал аудиозапись его вчерашнего выступления в суде. Впервые за десять месяцев его ареста перед выборами общественность смогла услышать политика, которого называли главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах.