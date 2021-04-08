Для чего на самом деле на дне бутылок для вина сделано углубление?
Многие вещи, которые вы знаете о вине, на самом деле могут быть мифом. В том числе назначение этого углубления на дне бутылки для вина.
Многие вещи, которые вы знаете о вине, на самом деле могут быть мифом. В том числе назначение этого углубления на дне бутылки для вина.
Сотни лет назад у этого углубления действительно была определенная функция, однако в наши дни у этой особенности в лучшем случае косметическая функция, в худшем - мошенническая.
Как сообщает Wine Spectator, это углубление на самом деле называется "пунт". До промышленной революции мастера изготавливали все бутылки вручную, и это углубление было нужно, чтобы бутылка стояла прямо. В наши дни большую часть бутылок создают машины, и сейчас легче достичь того, чтобы бутылка стояла ровно. Однако по сложившейся традиции данное углубление до сих пор делают.
Хотя работники винной индустрии и нашли практическое применение этому углублению, а именно: оно позволяет особым образом удерживать бутылку вина, когда напиток наливают в бокал. Правильная техника - поместить большой палец в углубление, чтобы, например, официанту было удобно держать бутылку.
Нередко данное углубление используется, чтобы ввести потребителей в заблуждение, что вино дороже и благороднее, чем это есть на самом деле. Также можно и обмануться с объемом бутылки: чем больше углубление, тем меньше в бутылке напитка.
Мир вина становится менее загадочным и притягательным, когда выясняется, что многие вещи, которые он принимает, бессмысленны. Например, извечное правило, согласно которому красное вино следует подавать только с мясом, или то, что пробка лучше, чем винтовая крышка - это все мифы, в которые мы все еще верим, выбирая бутылку вина в супермаркете. И производители вина это хорошо знают.