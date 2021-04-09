ЕСПЧ признал законной обязательную вакцинацию детей по требованию властей

В Чехии четыре вакцины от девяти заболеваний являются обязательными для детей дошкольного возраста. Невакцинированные без уважительной причины малыши не допускаются в государственные детские сады. В правительстве обсуждался законопроект, запрещающий и частным садикам принимать таких детей, передает NEWSru.com.

Подавшие жалобу родители утверждали, что такие решения нарушают статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой говорится о праве на уважение частной жизни. Однако Большая палата суда шестнадцатью голосов против одного постановила, что в такой обязанности нет речи о нарушении конвенции.

В решении указано, что обязательная вакцинация, предусмотренная властями, преследует законные цели защиты здоровья и прав граждан. "Можно считать, что вакцинация является ответом национальных властей на важную социальную необходимость защиты индивидуального и общественного здоровья", - говорится в документе, который цитирует радио "Свобода".

Суд также признал не нарушающим принципы правосудия штраф, наложенный на одного из истцов за отказ от вакцинации, заявив, что он не является чрезмерным.

Юрист-эксперт ЕСПЧ Николя Эрвиё рассказал AFP, что решение Большой палаты увеличивает возможность сделать обязательной вакцинацию в пандемию коронавирусной инфекции нового типа.

В 2019 году Чехия была исключена из списка стран, победивших корь, составляемого Всемирной организацией здравоохранения. В том же году ВОЗ назвала отказ от прививок глобальной угрозой здоровью. Эксперты однозначно связывают вспышку ряда забытых заболеваний с распространением в массовом сознании идеи отказа от вакцинации.